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Киль в основание автопассажирского парома для Камчатки заложили в Приморье
Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края.
«Автопассажирское судно заменит паром «Капитан Драбкин», который находится в эксплуатации уже более 47 лет. На его борту через протоку Озерная смогут единовременно переправляться 50 пассажиров и семь легковых автомобилей. Напомню, обеспечение бесперебойного пассажирского сообщения между населенными пунктами Камчатки и обновление флота края – это задачи, поставленные перед министерством Губернатором Владимиром Илюхиным», – сказал министр транспорта и дорожного строительства субъекта Владимир Каюмов.
Он добавил, что на Ливадийский ремонтно-судостроительный завод уже начали поступать необходимое оборудование и механизмы для будущего парома. Его длина составит 32 метра, ширина – 10 метров. Судно сможет развивать скорость до 9 узлов. Работать на нем будет экипаж из 4 человек.
Напомним, Губернатор Камчатского края посещал приморскую верфь в сентябре 2018 года. В ходе визита Владимир Илюхин провел совещание с руководством Ливадийского ремонтно-судостроительного завода, на котором стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. В ходе переговоров, в том числе обсуждалась возможность строительства парома, который мог бы заменить судно «Капитан Драбкин» на переправе в Усть-Камчатском районе, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
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Наши партнерыLoading...RedTram21 Мая 2019, 17:36Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.
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