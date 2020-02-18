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Среда| 19 Февраля, 22:18 |
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"Золото Камчатки" получило лицензии еще на две золоторудные площади
Лицензии на геологическое изучение, поиск и оценку золота и серебра выданы компании на семь лет. При этом предоставлены они по так называемому «заявительному принципу», который предполагает, что право пользования получает недропользователь, подавший первым корректно оформленную заявку.
Площади расположены в Пенжинском районе полуострова близ горно-обогатительного комбината «Аметистовое».
Прогнозные ресурсы обоих участков по категории Р2 составляют 12 тонн золота и 960 тонн серебра.
«Новые лицензии позволят расширить ресурсную базу ГОКа «Аметистовое» и увеличить запасы ведущего предприятия нашей компании», - сказал гендиректора «Золота Камчатки» Александр ГОЛОВАНОВ.
Досье "Дальневосточного капитала": ГОК «Аметистовое» введен в эксплуатацию в сентябре 2015 года, сейчас это крупнейший действующий актив «Золота Камчатки», которое входит в топ-15 золотодобывающих компаний России. Компания владеет 11 лицензиями на разработку месторождений с общей ресурсной базой свыше 12 млн тройских унций (более 375 тонн) золота.
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