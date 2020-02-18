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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Марта, 17:27 |
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При содействии Центра поддержки экспорта предприниматели Камчатки заключили контракты на сумму более $2,2 млн
Итоги работы учреждения за 2019 год подвели в рамках очередного заседания Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, который прошёл под руководством заместителя Председателя Правительства региона Марины Суббота.
Напомним, региональный Центр поддержки экспорта является структурным подразделением АНО «Камчатский выставочно-инвестиционный центр». Он предоставляет экспортно-ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства региона информационно-аналитическую, консультационную и организационную поддержку, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
В 2019 году услугами Камчатского экспортного центра воспользовались 10 предприятий региона. Это позволило заключить 21 экспортный контракт на общую сумму более 2, 2 млн долларов США.
«В своём прошлогоднем инвестиционном послании Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин особое внимание уделил поддержке предпринимательства и развитию экспорта камчатской продукции. Эта работа крайне важна. Она отражается не только на экономике региона в целом, но и на каждом жителе в частности. Поэтому одна из наших основных задач в текущем году – увеличение объёма экспортной продукции. Для этого необходимо работать над нивелированием рисков и продолжить создавать условия для развития и поддержки экспортоориентированных проектов и предприятий Камчатки», - отметила Марина Суббота.
В ходе заседания было отмечено, что в прошлом году Камчатский край активно включился в реализацию федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». По итогам 2019 года региону удалось превысить установленные федеральным проектом показатели. По данным Дальневосточного таможенного управления ФТС РФ, объём экспорта продукции агропромышленного комплекса полуострова достиг 837,3 млн долларов США, что составляет 128% к уровню планового показателя на 2019 год (656 млн долларов).
Также присутствующие обсудили результаты внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 на территории Камчатского края, реализацию регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в 2020 году.
- При содействии Центра поддержки экспорта предприниматели Камчатки заключили контракты на сумму более $2,2 млн
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