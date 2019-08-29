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На Камчатке готовится к запуску новый рыбоперерабатывающий завод

Общая стоимость проекта – 2,3 миллиарда рублей, 1,6 миллиарда из которых – кредитные средства

Резидент ТОР "Камчатка" – ООО "Камчаттралфлот" – завершает пусконаладочные работы технологической линии.

Возможности завода оценил министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

Новый завод будет введен в эксплуатацию почти на полгода раньше, чем планировалось. На производстве собрано оборудование из Дании, Германии и других европейских стран. Ежедневно с конвейеров ООО «Камчаттралфлот» будут сходить 270 тонн мороженой продукции из белой рыбы, 100 тысяч банок консервов, 27 тонн рыбной муки и 6 тонн рыбьего жира. Современное оборудование позволяет сортировать 28 тонн минтая в час, производить 17 тонн фарша в сутки.

На собственной причальной стенке предприятия будет смонтирован рыбонасос, благодаря которому охлажденная рыба из судов с РСВ-танками будет поступать на конвейер неповрежденной.

Учитывая специфику работы завода, на нем смонтированы собственные водоочистные сооружения мощностью 800 кубических метров в сутки.

«Этот завод – один из самых современных не только на Камчатке и Дальнем Востоке, но и в России в целом. На предприятии будут созданы 160 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Инвестор получил целый комплекс мер государственной поддержки. Статус резидента ТОР позволил компании воспользоваться процедурой свободной таможенной зоны и не платить пошлину, благодаря чему компания сэкономила порядка 20 миллионов рублей. После запуска завода начнет действовать ряд налоговых преференций. ООО «Камчаттралфлот» получит поддержку и от Правительства субъекта. В рамках программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» инвестору будет возмещена процентная ставка по кредиту», – сказал Андрей Здетоветский.

Завод «Камчаттралфлот» будет работать круглогодично и перерабатывать белорыбицу, преимущественно минтай и сельдь.

Общая стоимость проекта – 2,3 миллиарда рублей, 1,6 миллиарда из которых – кредитные средства. 

«При реализации проекта мы выполнили все условия, прописанные в  Постановлении Правительства РФ, и планируем получить инвестиционные квоты. Именно с расчетом на них и реализовывался проект. Мы уже провели регистрацию имущественного комплекса, подаем заявление в Федеральное агентство по рыболовству на получение квот. Для нас жизненно важно получить их в начале 2020 года, потому что кредитная нагрузка очень серьезная. Нам важно начать зарабатывать, чтобы начать отдавать и выйти на окупаемость», – объяснил генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир Котов.

Он добавил, что уже за рамками инвестиционного проекта компания планирует купить судно с РСВ-танками, в которых улов можно будет доставлять на берег в охлажденном, а не замороженном виде.

Запуск нового завода запланирован на начало октября.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: предпринимательство  Камчатский край  инвестиции  рыбохозяйственный комплекс  Камчатка  ТОР  строительство 


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