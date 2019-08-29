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19 Сентября 2019, 09:45 | Регион сегодня |

Экологический фестиваль "Море жизни" пройдёт на Камчатке

Экологический фестиваль морских животных "Море жизни", получивший статус официального праздника Камчатского края, пройдёт в Петропавловске-Камчатском

В этом году мероприятие состоится в субботу, 21 сентября. Об этом рассказали в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фестиваль «Море жизни» пройдёт в краевом центре Камчатки уже в четвёртый раз, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

«Главные задачи фестиваля – развитие чувства экологической ответственности, пропаганда значимости биоразнообразия Камчатки и привлечение внимания общественности к проблемам морских животных. В рамках праздничных мероприятий предусмотрено множество образовательных, развлекательных и активных тематических зон для взрослых и детей. Будет очень интересно и познавательно, ждём всех желающих жителей и гостей Петропавловска-Камчатского», - сообщил ВрИО министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.
Праздничная программа, посвящённая привлечению внимания общественности к проблемам морских животных, начнётся экологическим шествием колонн. Оно стартует в 12 часов и продолжится до 13:30. Сбор участников назначен на 11:00 у ворот пирса «Пасифик Нетворк». Присоединиться к колоннам могут все желающие. Шествие пройдёт по Озерновской косе по направлению к стеле «Город воинской славы». Традиционно, между учащимися средних учебных заведений края, подавших заявку на участие в шествии, пройдёт конкурс на лучшую колонну.

После окончания шествия программа праздника продолжится в нескольких тематических зонах, на которых будут организованы детский городок с конкурсами и мастер-классами, уличная выставка уникальных фотографий  с морскими животными и различные фотозоны, арт-объекты, игры-гиганты, художественная выставка, торговые ряды с сувенирной продукцией, а также выступления различных творческих коллективов.

В этом году гостей фестиваля будет ждать обновлённый формат лектория. На площадке будет установлен мобильный планетарий, где все желающие смогут посидеть и посмотреть фильмы о морских животных.

Для самых юных и активных участников организаторы готовят квест-игру от природного парка «Вулканы Камчатки». Также гостей мероприятия ждёт погружение в подводный мир в зоне с виртуальной реальностью. Приятным дополнением к активностям на фестивале будет лаунж-зона от школы иностранных языков «ROOM». На огороженной территории разместятся детская зона с сухим бассейном и кресла-мешки. В этой зоне дети смогут в игровой форме изучить названия морских животных на разных языках мира.

Для гостей постарше в рамках праздника пройдут выступления флайбордистов, фридайверов, каякеров и сапсерферов. Также желающие смогут освоить серфинг на площадке баланс бордов с профессиональным инструктором сёрф-школы Snowave Kamchatka.

Отдельно будет выделена гастрономическая зона, где можно будет попробовать блюда из различных ресторанов и кафе Петропавловска-Камчатского. Вся продукция будет стилизована под морскую тематику.

«Приглашаем на фестиваль всех жителей и гостей краевой столицы. Будем рады абсолютно всем, кто неравнодушен к вопросам сохранения биологического разнообразия и экологии. Особенно рады будем детям!», - отметил исполнительный директор ассоциации особо охраняемых природных территорий Дмитрий Малолеткин.

Организатором мероприятия выступает ассоциация ООПТ Камчатского края при поддержке Правительства Камчатского края и администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, а также государственных природных биосферных заповедников «Кроноцкий» и «Командорский», всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», природного парка «Вулканы Камчатки», Всемирного фонда дикой природы (WWF) и предприятий «Тревожное зарево», колхоз «Октябрь», «РКЗ-55», «Витязь-Аэро» и «Устой-М».

В случае неблагоприятных погодных условий, проведение фестиваля может быть перенесено на воскресенье, 22 сентября.

Справка: Фестиваль «Море жизни впервые прошёл на Камчатке осенью 2016 года. Тогда мероприятие посетило более двух с половиной тысяч человек.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Камчатский край  фестиваль  Море жизни  Петропавловск-Камчатский 


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