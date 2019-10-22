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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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IT-компании Камчатского края могут получить гранты в размере до миллиарда рублей
Об этом сообщили в министерстве экономического развития и торговли Камчатского края.
Компании могут получить грант на доработку и внедрение проектов на базе «сквозных» цифровых технологий. К ним относят квантовые технологии, компоненты робототехники и сенсорику, нейротехнологии и искусственный интеллект, новые производственные технологии, системы распределенного реестра, технологии беспроводной связи, а также технологии виртуальной и дополненной реальности. Сумма гранта на проект составит от 15 миллионов до 1 миллиарда рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Конкурс проводит Российский фонд развития информационных технологий. Заявки от предпринимателей принимаются до 28 ноября 2019 года.
Проект, претендующий на грант, должен иметь высокую социально-экономическую значимость для региона, находиться на этапе пилотного внедрения или доработки и заручиться поддержкой субъекта Российской Федерации.
С информацией о порядке проведения отбора, перечнем требований к заявителям и внедряемым проектам, а также прочими условиями предоставления финансирования можно ознакомиться в конкурсной документации по проведению отбора, которая доступна на официальном сайте фонда.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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