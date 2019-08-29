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20 Сентября 2019, 10:00 | Регион сегодня |

Разработан прогноз социально-экономического развития Камчатки на 2020 год

Его основные параметры были озвучены на заседании Правительства Камчатского края, прошедшего под председательством Первого вице-губернатора региона Ирины Унтиловой

«При разработке прогноза социально-экономического развития региона в полной мере были соблюдены все требования федерального и краевого законодательства, - отметил в своём докладе министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев. – Основные показатели прогноза разработаны с учётом оценок отраслевых исполнительных органов государственной власти края, перспективных хозяйствующих субъектов региона и прочих данных. Также при разработке прогноза учитывались как положительные, так и отрицательные макроэкономические факторы. Особое внимание было уделено анализу сложившейся на Камчатке социально-экономической ситуации, внешних условий и рисков», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

Прогноз разработан в двух вариантах развития края – консервативном и базовом. Консервативный вариант предусматривает развитие экономики края в условиях реализации рисков снижения темпов развития экономики и увеличения дефицита. Гипотеза базового варианта прогноза, предлагаемая Правительством России, основывается на полноценном достижении национальных целей развития, заложенных в Указе Президента № 204 от 07 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

«Базовый вариант – это желаемое видение развития экономики. Данный прогноз связан с повышением качества государственного регулирования, внедрением новых технологий, развитием инфраструктуры и улучшением конкурентной среды. Мы считаем, что каждая из национальных целей оказывает влияние на показатели прогноза, - сообщил Дмитрий Коростелев. – Динамика факторов экономического роста по базовому варианту прогноза зависит, в том числе, от успешности мер структурной экономической политики, которые планируются к реализации в дальнейшем. Значительную роль здесь играет развитие особых экономических режимов ТОР “Камчатка” и Свободный порт Владивосток».

Согласно базовому варианту прогноза, в 2020 году объём валового регионального продукта Камчатского края оценивается в размере 242 млрд. рублей, в 2021 году – 259 млрд. рублей, а в 2022 – 280,3 млрд. рублей.  Ожидается, что рост будет носить восстановительный характер и затронет широкий спектр секторов экономики.

«Базовым вариантом прогноза предусмотрена реализация приоритетных национальных проектов и программ посредством формирования и исполнения мероприятий соответствующих региональных проектов. Продолжится практика формирования благоприятного инвестиционного климата, стимулирования экономического роста и модернизации производства. За счет средств краевого бюджета продолжится реализация мер поддержки и стимулирования развития экономики: компенсация сниженного теплотарифа для населения, сниженного энерготарифа, поддержка малого бизнеса, субсидирование авиаперевозок на местных авиалиниях, поддержка импортозамещения», - рассказал министр.

Согласно документу, объем инвестиций в основной капитал прогнозируется в интервале от 41,9 млрд. рублей в 2020 году до 46,2 млрд. рублей в 2022 году и 75,6 млрд. руб. в 2024 году. Бюджетные инвестиции в плановом периоде прогнозируются от 12,3 млрд. рублей в 2020 году, до 13,5 млрд. рублей в 2022 году.

 «С 9 по 18 июля текущего года проект базового варианта прогноза прошёл процедуру общественного обсуждения. Замечаний от общественных экспертов не поступило.  Протокол общественного обсуждения размещён в сети Интернет», - добавил Дмитрий Коростелев.

Единогласным решением участников заседания был принят базовый среднесрочный прогноз социально-экономического развития Камчатского края. Этот документ будет использован при разработке долгосрочного бюджетного прогноза и утверждения закона о бюджете региона на 2020 год.

Стоит отметить, что в ходе заседания были рассмотрены результаты Камчатского края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Напомним, оглашение результатов рейтинга состоялось в июне текущего года, на полях Петербургского Международного экономического форума. По сравнению с 2018 годом Камчатка улучшила свои позиции на четыре пункта и заняла 28 место.

«Это достаточно хороший результат, однако мы не можем им довольствоваться. Камчатский край способен занять гораздо более высокое положение в Национальном рейтинге. Здесь отмечу, что дело совсем не в показателях. За каждым показателем стоит благополучие и комфорт людей – жителей Камчатского края. И наша главная задача – продолжать работу по улучшению качества их жизни», - подчеркнула Ирина Унтилова.
Также участники заседания рассмотрели вопросы закрепления молодых специалистов в сельской местности и обсудили меры по повышению доступности дошкольного образования в Камчатском крае.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: национальный рейтинг инвестиционной привлекательности  развитие  национальные проекты  экономика  бюджет  Камчатский край  заседание Правительства 


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