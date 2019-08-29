|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 20 Сентября, 11:51 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Разработан прогноз социально-экономического развития Камчатки на 2020 год
«При разработке прогноза социально-экономического развития региона в полной мере были соблюдены все требования федерального и краевого законодательства, - отметил в своём докладе министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев. – Основные показатели прогноза разработаны с учётом оценок отраслевых исполнительных органов государственной власти края, перспективных хозяйствующих субъектов региона и прочих данных. Также при разработке прогноза учитывались как положительные, так и отрицательные макроэкономические факторы. Особое внимание было уделено анализу сложившейся на Камчатке социально-экономической ситуации, внешних условий и рисков», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Прогноз разработан в двух вариантах развития края – консервативном и базовом. Консервативный вариант предусматривает развитие экономики края в условиях реализации рисков снижения темпов развития экономики и увеличения дефицита. Гипотеза базового варианта прогноза, предлагаемая Правительством России, основывается на полноценном достижении национальных целей развития, заложенных в Указе Президента № 204 от 07 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
«Базовый вариант – это желаемое видение развития экономики. Данный прогноз связан с повышением качества государственного регулирования, внедрением новых технологий, развитием инфраструктуры и улучшением конкурентной среды. Мы считаем, что каждая из национальных целей оказывает влияние на показатели прогноза, - сообщил Дмитрий Коростелев. – Динамика факторов экономического роста по базовому варианту прогноза зависит, в том числе, от успешности мер структурной экономической политики, которые планируются к реализации в дальнейшем. Значительную роль здесь играет развитие особых экономических режимов ТОР “Камчатка” и Свободный порт Владивосток».
Согласно базовому варианту прогноза, в 2020 году объём валового регионального продукта Камчатского края оценивается в размере 242 млрд. рублей, в 2021 году – 259 млрд. рублей, а в 2022 – 280,3 млрд. рублей. Ожидается, что рост будет носить восстановительный характер и затронет широкий спектр секторов экономики.
«Базовым вариантом прогноза предусмотрена реализация приоритетных национальных проектов и программ посредством формирования и исполнения мероприятий соответствующих региональных проектов. Продолжится практика формирования благоприятного инвестиционного климата, стимулирования экономического роста и модернизации производства. За счет средств краевого бюджета продолжится реализация мер поддержки и стимулирования развития экономики: компенсация сниженного теплотарифа для населения, сниженного энерготарифа, поддержка малого бизнеса, субсидирование авиаперевозок на местных авиалиниях, поддержка импортозамещения», - рассказал министр.
Согласно документу, объем инвестиций в основной капитал прогнозируется в интервале от 41,9 млрд. рублей в 2020 году до 46,2 млрд. рублей в 2022 году и 75,6 млрд. руб. в 2024 году. Бюджетные инвестиции в плановом периоде прогнозируются от 12,3 млрд. рублей в 2020 году, до 13,5 млрд. рублей в 2022 году.
«С 9 по 18 июля текущего года проект базового варианта прогноза прошёл процедуру общественного обсуждения. Замечаний от общественных экспертов не поступило. Протокол общественного обсуждения размещён в сети Интернет», - добавил Дмитрий Коростелев.
Единогласным решением участников заседания был принят базовый среднесрочный прогноз социально-экономического развития Камчатского края. Этот документ будет использован при разработке долгосрочного бюджетного прогноза и утверждения закона о бюджете региона на 2020 год.
Стоит отметить, что в ходе заседания были рассмотрены результаты Камчатского края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Напомним, оглашение результатов рейтинга состоялось в июне текущего года, на полях Петербургского Международного экономического форума. По сравнению с 2018 годом Камчатка улучшила свои позиции на четыре пункта и заняла 28 место.
«Это достаточно хороший результат, однако мы не можем им довольствоваться. Камчатский край способен занять гораздо более высокое положение в Национальном рейтинге. Здесь отмечу, что дело совсем не в показателях. За каждым показателем стоит благополучие и комфорт людей – жителей Камчатского края. И наша главная задача – продолжать работу по улучшению качества их жизни», - подчеркнула Ирина Унтилова.
Также участники заседания рассмотрели вопросы закрепления молодых специалистов в сельской местности и обсудили меры по повышению доступности дошкольного образования в Камчатском крае.
- Объем производства пищевых продуктов на Камчатке вырос на 8,2 процента
- Разработан прогноз социально-экономического развития Камчатки на 2020 год
- Экологический фестиваль "Море жизни" пройдёт на Камчатке
- На Камчатке готовится к запуску новый рыбоперерабатывающий завод
- Определены сроки завершения лососевой путины на Камчатке
- На месте Нижнекамчатского острога будет построен культурно-исторический центр
- На Камчатке на празднике "Алхалалалай" вновь установлен рекорд
- На Камчатке можно снимать наличные с банковских карт на кассах в магазинах
- На Камчатке планируется создать первый в России центр по восстановлению популяции кречетов
- Северная часть острова Беринга не будет включена в национальный парк "Командорский"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.