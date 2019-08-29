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Пятница| 20 Сентября, 11:48 |
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Объем производства пищевых продуктов на Камчатке вырос на 8,2 процента
Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.
Так, за первое полугодие на полуострове было произведено почти 9,5 тысяч тонн молока, что на 3,7 процента больше аналогичного показателя прошлого года. Рост отмечен и в переработке и консервировании мяса – 8,5 процентов. Самое динамичное развитие в заготовке овощей и грибов – 35 процентов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Министерство продолжает работу по поддержке хлебопекарного производства. По итогам прошедших конкурсных отборов муниципальных программ субсидию в общем размере 47,3 миллионов рублей получили Алеутский, Мильковский, Олюторский, Тигильский, Усть-Большерецкий и Усть-Камчатский районы, а также поселок Палана. Данный вид поддержки предусматривает предоставление субсидий муниципальным образованиям на развитие хлебопекарного производства на условиях софинансирования. Полученные муниципалитетами средства краевого бюджета направляются на строительство и реконструкцию хлебопекарных предприятий, их модернизацию в целях приведения предприятий в надлежащее техническое и санитарное состояния, что, в конечном счёте, влияет на улучшение качества и расширение ассортимента производимых хлебобулочных и кондитерских изделий», – сказал временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Вячеслав Черныш.
Он добавил, что на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности субъекта в целом из краевого бюджета по состоянию на 1 сентября направлено более 100 миллионов рублей, что на 4,3 процента выше уровня финансирования за аналогичный период прошлого года.
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