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20 Ноября 2019, 12:01 | Регион сегодня |

На Камчатке два проекта получили статус особо значимых инвестиционных проектов

Будут созданы около 200 новых рабочих мест

Такое решение было единогласно принято членами инвестиционного совета, заседание которого прошло под руководством Губернатора Владимира Илюхина

Так, реализация проекта по строительству молочно-товарной фермы на 1 199 голов в поселке Раздольном, инициатором которого выступает АО «Ордена Трудового Красного Знамени «Заречное», позволит обеспечить население Камчатского края высококачественной молочной продукцией. Сельхозпроизводство предусматривает создание 25 новых рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края. 

«Наш проект является социально значимым, так как производимая продукция позволит обеспечить камчатцев натуральными, экологически чистыми молоком и молочными продуктами. В рамках реализации проекта мы планируем построить здания коровников, доильно-молочного блока, складов и навесов для телят. Производство товарного молока на ферме рассчитано на 7 554 тонны в год. На проектную мощность мы планируем выйти уже в третьем квартале 2022 года», – сказал генеральный директор АО «Ордена Трудового Красного Знамени «Заречное» Владимир Устименко.

В ходе заседания статус особо значимого также был присвоен проекту по строительству гостинично-делового комплекса, расположенного в центральной части Петропавловска-Камчатского.

Напомним, данный инвестиционный проект реализует резидент Свободного порта Владивосток в Камчатском крае – компания «Новый дом».

По словам инициатора проекта, строительство гостиничного комплекса существенно повлияет на развитие туризма в крае, поскольку будет увеличен номерной фонд, а также повысится уровень предоставляемых туруслуг. Кроме того, будут созданы 162 новых рабочих места.

Губернатор отметил высокую значимость реализуемых проектов для населения Камчатского края.

«Производство высококачественных продуктов – вопрос государственного значения. Именно поэтому мы заинтересованы в создании молочных ферм. Уверен, что инвестиционный проект АО «Заречное» позволит нарастить объемы производства молока на Камчатке в несколько раз. Это очень важно, особенно в условиях импортозамещения, – подчеркнул Владимир Илюхин. – Что касается туризма, то развитие инфраструктуры также является одним из приоритетов в работе Правительства края. Сегодня туристическая отрасль находится на подъеме. Нам необходимо наращивать номерной фонд как можно быстрее, потому что наличие достойных средств размещения во многом формирует имидж территории. Мы должны создать условия максимально комфортные условия для пребывания гостей на Камчатке».
Руководитель агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана Герасимова добавила, что цели инвестиционных проектов соответствуют приоритетным направлениям социально-экономического развития Камчатского края.

«Инвестпроекты соответствуют всем установленным критериям особо значимого проекта. Данный статус позволит их инициаторам получить субсидию за счет средств краевого бюджета, которая компенсирует часть затрат на уплату процентов по кредитам. Общий объем инвестиций в проекты составляет более 3,79 миллиардов рублей. Планируется, что налоговые поступления от реализации двух проектов в консолидированный бюджет Камчатского края за 10 лет составят более 874 миллионов рублей», – сказала Оксана Герасимова.

Для получения статуса особо значимого инвестиционного проекта инициатору необходимо обратиться с заявлением и пакетом документов в агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края. 

 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: инвестиционный совет  Камчатский край  сельское хозяйство  Камчатка  гостиничный бизнес 


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