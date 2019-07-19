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Понедельник| 22 Июля, 17:09 |
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Завершать работы по реконструкции аэропорта Оссоры будет новый подрядчик
«Я пригласил руководителя Росавиации Александра Васильевича Нерадько, чтобы мы вместе нашли решение, потому как это федеральная площадка – зона ответственности Росавиации, но мы на протяжении всех этих лет работали вместе и совместными усилиями решали возникающие проблемы, в том числе по аэропортам в Палане и Елизове. Каков результат в Оссоре на сегодняшний день: буквально на днях состоится конкурс, по итогам которого будет определен новый подрядчик. На этот раз это наверняка будет наша камчатская компания. Необходимое финансирование, которое позволит завершить работы, совместно с Александром Васильевичем (Нерадько) найдено. Причем речь идет не только о полосе, но и о перроне, и о здании аэропорта», – сказал Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Напомним, на объект заходили два подрядчика, но оба не выполнили взятые на себя обязательства.
«Реконструкция аэропорта Оссоры, действительно, превратилась в долгострой, который ведется с 2014 года. Сначала нас подвел один подрядчик, который был единственным исполнителем работ по реконструкции в рамках программы развития Дальнего Востока и Байкальского региона, поэтому в 2017 году с этой организацией мы расторгли контракт. Второй подрядчик тоже не смог выполнить свои обязательства по причине банкротства. Сейчас подводятся итоги очередного конкурса. Активное участие в работе по оценке добросовестности подрядчика принимает Владимир Иванович Илюхин. Исходя из опыта реконструкции таких объектов, как в Оссоре, сложность заключается в большой удаленности, соответственно, сложной, дорогой логистике при доставке строительных материалов и техники, а также очень коротком строительном сезоне. И успех в реконструкции и строительстве подобных сооружений достигается только тогда, когда объединяются усилия на федеральном уровне и в субъекте РФ, заказчиков и подрядчиков. Сейчас мы с Владимиром Ивановичем (Илюхиным) проводим работу таким образом, чтобы объединиться и завершить реконструкцию в течение текущего и следующего годов», – объяснил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.
По словам руководителя Росавиации, проблема отсутствия надежных подрядчиков – общая для субъектов Дальнего Востока, и, особенно, северных территорий, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Работа на Дальнем Востоке – это один из важнейших приоритетов для Росавиации. Но одна из ключевых проблем – отсутствие строительных организаций, у которых есть достаточные собственные ресурсы, рабочая сила, техника, механизмы. И это общая проблема для субъектов, особенно северных, начиная фактически с Урала. Отсутствие мощных строительных организаций ведет к увеличению сроков строительства, и, как следствие, удорожанию объектов. Для того, чтобы восстановить строительный потенциал, нужен комплексный подход, совместная работа с Министерством строительства России, с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики», – добавил Александр Нерадько.
На сегодняшний день часть аэродромных плит, которые используются при укладке взлетно-посадочной полосы, перрона, рулежной дорожки, находятся на объекте – в аэропорту Оссоры. Средства на выполнение работ, запланированных на строительный сезон этого года, выделены. Также в этом году Росавиация предусмотрит финансирование на закупку строительных материалов, чтобы работы по реконструкции аэропорта были гарантированно завершены в 2020 году.
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