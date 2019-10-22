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На Камчатке за звание "Лучший по профессии" в рыбной отрасли борются 42 конкурсанта
Об этом сообщили в министерстве рыбного хозяйства Камчатского края.
Под руководством главы минрыбхоза субъекта Андрея Здетоветского в Правительстве края прошло заседание конкурсной комиссии.
«Краевой конкурс на звание «Лучший по профессии» в рыбной отрасли проходит на Камчатке в юбилейный, десятый, раз. Для рыбохозяйственного комплекса полуострова сегодня очень важно сохранить и преумножить число квалифицированных специалистов. Вы знаете, что за последние годы серьёзно вырос средний возраст работников отрасли. Вместе с тем рыбная промышленность динамично развивается: закупается новое оборудование, внедряются новые технологии, строятся современные суда и заводы. Благодаря значительным инвестициям рыбохозяйственных предприятий в «берег» создаются новые рабочие места. А потому роль и значение квалифицированных специалистов очень велика, ведь без вас невозможно будет обеспечить преемственность вашего ценного опыта», – сказал министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.
После заседания участники конкурса прошли тестирование – это первый этап отбора. Для каждой из номинаций был составлен свой перечень из 10 вопросов, ответить на которые нужно было за 30 минут.
Следующим этапом станет рассмотрение и оценка конкурсной комиссией заявок, анкет и характеристик участников, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Напомним, победители определены в номинациях «лучший судоводитель рыбной отрасли», «лучший мастер добычи рыбной отрасли», «лучший технолог рыбной отрасли», «лучший cудомеханик рыбной отрасли», «лучший рефмеханик рыбной отрасли», «лучший электромеханик рыбной отрасли», «лучший механик технологического оборудования», «Лучший радиоэлектроник рыбной отрасли», «лучший обработчик рыбной отрасли» и «лучший ихтиолог». Обладатели этих титулов получат грамоту о присвоении звания и денежное вознаграждение. Участникам конкурса вручат свидетельства и памятные подарки.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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