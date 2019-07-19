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Для жителей и гостей Камчатки запущен новый туристический вертолетный маршрут

Новый туристический вертолетный маршрут к вулкану Хангар с остановкой на Тимоновских горячих источниках представили туроператорам Камчатки

Об этом сообщили в краевом агентстве по туризму и внешним связям.

В промо-туре приняли участие порядка 20 представителей туриндустрии субъекта, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

"Безусловно, самыми популярными и востребованными направлениями среди вертолетных экскурсий остаются полеты в Долину гейзеров и на Курильское озеро. Да, это уникальные места, но в сезон они могут принять лишь ограниченное количество туристов. Более того, Камчатка – это не только гейзеры, у нас очень много не менее красивых природных объектов, и вулкан Хангар, на мой взгляд, как раз одно из таких мест. Там по-настоящему фантастические виды", – объяснила руководитель агентства Елена Стратонова.
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар с посадкой в его кальдере, где находится красивейшее и одно из самых глубоких озер на Камчатке, в среднем занимает 4,5 – 5 часов. Кроме того, тур включает остановку на Тимоновских горячих источниках, известных своими целебными свойствами. Здесь расположена комфортная база отдыха – горный приют Святого Тимона, где гости смогут пообедать и искупаться.

"Маршрут на вулкан Хангар всегда рассматривался нами как перспективное направление. Однако, исполин находится достаточно обособленно от других точек притяжения Камчатки. Сейчас мы запускаем базу на Тимоновских горячих источниках, расположенных относительно близко к вулкану, поэтому было принято решение такой турпродукт создать. Надеемся, что он будет востребован у туристов", – рассказала директор компания "Витязь-Тревел" Екатерина Анисимова.

Представители туристского сообщества Камчатки считают, что данный вертолетный маршрут будет пользоваться популярностью у туристов.

"Не у всех туристов есть возможность отправиться, например, в Долину гейзеров. У кого-то просто нет времени. Кроме того, это направление зачастую сильно зависит от погодных условий. Экскурсия на Хангар занимает не больше 5 часов и может стать хорошей альтернативой популярным маршрутам. Более того, иногда наши туристы просят просто полетать на вертолете над Камчаткой, новый маршрут сможет им такую возможность предоставить", – отметила председатель ассоциации туриндустрии Камчатки Ирина Седова.    

Экскурсия стоит 30 тысяч рублей. Компания "Витязь-Тревел" уже приступила к продаже путевок.

Напомним, "Витязь-Тревел" совместно с "Витязь-Аэро" постоянно ведут работу по расширению вертолетных экскурсионных программ на Камчатке. Так, в 2018 году был запущен маршрут на вулкан Ксудач и Ходуткинские горячие источники, также включающий в себя облет действующих вулканов Мутновский и Горелый. Стоимость такой экскурсии составляет 28 тысяч рублей.

Справка:

Промо-тур был организован компанией "Витязь-Тревел" совместно с компанией "Витязь-Аэро".

Хангар — активный вулкан в центральной части Камчатки высотой 2000 метров. Последнее извержение произошло примерно 500 лет назад. Огромный кратер вулкана, величиной в несколько километров, заполнен водой и образует живописное озеро глубиной 150 метров с двумя небольшими островами. Вулкан Хангар является Памятником природы ландшафтного характера.  

Тимоновские минеральные горячие источники – памятник природы. Они расположены по обоим берегам живописной долины левого истока реки Падь Тимоновская на высоте 700 метров над уровнем моря. Эти источники давно известны на Камчатке своими лечебными свойствами. Всего здесь насчитывается до 15 грифонов (жерла гейзера) с разными температурами — от 16 до 46 °С. На Тимоновских источниках находится база отдыха горный приют Святого Тимона, где созданы условия для размещения туристов. Номерной фонд составляет 13 номеров. Есть ресторан. Завершается строительство спа-центра.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Хангар  Камчатка  вертолётный маршрут 


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