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Четверг| 25 Июля, 19:38 |
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Судно на воздушной подушке совершит первый регулярный рейс на Камчатке
Выполняя задачу, поставленную Губернатором Камчатского края несколько лет назад, профильные ведомства активно работают над обновлением флота, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Так, всего на полуостров должны поступить четыре судна на воздушной подушке (одно из которых как раз и отправится в рейс в ближайшие дни), а также четыре судоходных баржи.
"Мы начали эту работу, понимая, что развивать систему морского транспортного сообщения на Камчатке без обновления флота было бы невозможно. Судов такого класса, как грузопассажирская баржа, которую мы сегодня увидели, на Камчатке просто не было. Проект мы фактически создавали сами, исходя из тех условий, которые нам диктует камчатское побережье. И в ближайшее время пароход уже начнет работу на переправе Корф – Тиличики. Такие суда нужны сегодня и на западе, и на востоке Камчатки, поэтому работу по обновлению флота мы обязательно будем продолжать. Что касается судна на воздушной подушке, то в настоящее время разработано три маршрута, по которым будут осуществляться перевозки пассажиров от микрорайона Завойко до Театральной площади. До 1 августа эти маршруты начнут свою работу. Если этот вид транспорта станет популярным у наших жителей, будем двигаться в этом направлении дальше", – сказал Губернатор Владимир Илюхин.
При осмотре судов глава субъекта акцентировал внимание на том, что эксплуатация новых грузопассажирских барж позволит повысить транспортную доступность для жителей Камчатки, а также увеличить число регулярных маршрутов.
"Я могу сказать, что в части реализации задач, которые ставит Губернатор Камчатского края, наш субъект – один из безусловных лидеров на Дальнем Востоке по развитию морского сообщения. Очередная веха – строительство четырех 20-ти и 40-тонных самоходных барж и четырех комфортабельных, скоростных судов на воздушной подушке. До конца этого года две из четырех барж и все скоростные катера будут на полуострове. Также мы приступили к решению еще одной задачи, поставленной Губернатором: строительству современного парома ледового класса, который впоследствии будет работать на переправе в Усть-Камчатске вместо парома "Капитан Драбкин". Работы уже ведутся на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе. Еще один проект краевого Правительства, не имеющий на сегодняшний день аналогов, – грузопассажирский паром, который будет построен для Камчатки, для работы на морской линии Камчатка – Сахалин – Владивосток", – рассказал заместитель Председателя Правительства Камчатского края Юрий Зубарь.
Эксплуатировать баржи и суда на воздушной подушке будет ГУП Камчатского края "КамчатТрансФлот". В ближайшее время предприятие проинформирует жителей краевой столицы о расписании движения скоростного катера.
"Сейчас фактически возрождается традиция морских перевозок пассажиров в Авачинской бухте. Первый маршрут – "Завойко – ЖБФ", второй – "Завойко – Театральная площадь", третий – "ЖБФ – Театральная площадь". Все они будут осуществляться на регулярной основе 6 раз в неделю по 6 раз в день, начиная с 7:30 утра. Время в пути по первому маршруту составит порядка 5 минут, а от ЖБФ до площади – 15-18 минут. Кроме того, что рейсы на скоростном катере сэкономят время пассажиров, это еще и очень интересно для наших жителей, особенно в хорошую погоду. Всю подробную информацию мы в ближайшее время доведем до жителей Петропавловска-Камчатского через средства массовой информации. Что касается цены, то она не будет разительно отличаться от стоимости проезда на автобусе. Разница между экономически обоснованным тарифом и стоимостью для населения будет компенсироваться из краевого бюджета", – объяснил генеральный директор ГУП Камчатского края "КамчатТрансФлот" Иван Капралов.
Губернатор обратил внимание на то, что каждому судну необходимо дать название. При этом каждая линейка судов (баржи и скоростные катера) должна быть объединена тематически и обязательно иметь отношение к Камчатке. Владимир Илюхин поручил министерству транспорта и дорожного строительства края в ближайшее время решить вопрос с названиями, обязательно учитывая идеи и мнение жителей полуострова.
Досье "Дальневосточного капитала": Грузопассажирская баржа построена по уникальному проекту ПР20170Б "Камчатка". Вместимость – 40 тонн груза и 25 пассажиров. Несмотря на большой объем груза, баржа отличается маневренностью. Ходовые испытания проводились в бухте Ливадия в Приморье в декабре прошлого года. Еще одно аналогичное судно поступит на Камчатку до конца 2019 года.
Кроме того, в Приморье на Находкинском судоремонтном заводе строятся ещё две 20-тонных баржи, которые, по предварительным планам, будут работать на переправах через реку Камчатка в Мильковском районе.
Скоростной амфибийный катер "Нептун 15" предназначен для перевозки 10 пассажиров (плюс судоводитель) и 1,4 тонны груза. Катер речного регистра, но способен работать в море на расстоянии до 9 километров от берега. Судно может преодолевать сглаженные уступы высотой до 80 сантиметров и несглаженные – до 40 сантиметров. На воде "Нептун 15" развивает скорость до 80 км/ч.
Суда на воздушной подушке типа "Нептун 23" предназначены для работы в море, способны вместить до 20 пассажиров и 2,1 тонн груза.
Все скоростные катера строятся по поручению Губернатора Владимира Илюхина в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Камчатского края" на заводе ООО "Ховеркрафт" в Санкт-Петербурге.
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