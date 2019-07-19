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Пятница| 23 Августа, 13:01 |
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На Камчатке подходит к завершению лососевая путина
Комиссия по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Камчатском крае приняла решение о сроках завершения промышленного рыболовства в Камчатском заливе и Карагинской подзоне
Также члены комиссии запретили с 22 августа вылов на рыбопромысловом участке № 733, расположенном на реке Быстрой, и осуществление традиционного рыболовства на реке Авача, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Рыбопромышленники полуострова уже добыли 360 тысяч тонн лосося при прогнозируемом объеме 320 тысяч тонн. 240 тысяч тонн – в Карагинской подзоне. На протяжении последних дней там фиксируется минимальный вылов. Вместе с тем, в этом году в подзоне будет сделана попытка промышленного освоения подходов кижуча, который не был традиционным объектом промысла предприятий. Потому принято решение ввести в подзоне запрет на промышленное рыболовство с 1 сентября. В Камчатском заливе путина завершится 26 августа. На западе Камчатки промысел продолжается. В Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах добыто более 104 тысяч тонн лосося, 58,6 тысяч тонн из них – горбуша. Сейчас рыбопромышленники нацелены на добычу кеты и кижуча, который недавно подошел к побережью Охотского моря», – сообщил министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.
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