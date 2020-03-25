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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 24 Апреля, 13:52 |
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COVID-19: На Камчатке выявлено ещё 15 случаев заболевания коронавирусом
В министерстве здравоохранения сообщили, что заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. Часть граждан, у которых нет клинических проявлений, оставлены на местах. В числе инфицированных находятся 6 детей в возрасте до 16 лет. Все лица, которые контактировали с больными COVID-19, изолированы и находятся под медицинским наблюдением.
В ведомстве отметили, что четверо камчатцев уже выздоровели после прохождения лечения от коронавируса. Проведение противоэпидемических мероприятий в крае продолжается.
Добавим, по данным ресурса www.стопкоронавирус.рф, в настоящее время в России зарегистрировано почти 58 тысяч случаев заболевания. Из них за последние сутки зафиксировано 5 236 случаев заражения. 4 420 человек вылечились, 513 граждан погибли.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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