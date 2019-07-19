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Среда| 24 Июля, 09:59 |
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В Камчатском крае запущен авиарейс по маршруту Петропавловск-Камчатский – Манилы
Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного строительства субъекта.
"Запуск рейса позволит камчатцам добираться из краевого центра в Манилы или обратно за один световой день. До 23 июля полеты осуществлялись на самолете Ан-26 до села Тиличики, там пассажиры были вынуждены ночевать и на следующий день лететь уже на вертолете в Пенжинский район. Из-за непростых погодных условий одна ночевка зачастую превращалась в несколько дней ожидания перелета в пункт назначения, сейчас же время в одну сторону составит около 5 часов. По поручению Губернатора края для удобства жителей края было решено запустить прямой авиарейс в Манилы на самолетах Ан-28. Камчатским авиапредприятием для самолетов типа Ан-28 и Л-410 установлена норма провоза багажа 10 килограммов. Но понимая, что на север люди летят с большим количеством вещей, было принято решение увеличить для рейса на Манилы норму бесплатного провоза багажа до 20 килограммов на одного человека", – объяснил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.
Рейс каждый вторник и четверг из Петропавловска-Камчатского и каждую среду и пятницу из села Манилы будет осуществлять АО "Камчатское авиационное предприятие". Из Манил пассажиры смогут добраться на автомобиле до районного центра – села Каменское, протяженность дороги между населенными пунктами составляет порядка 60 километров. Кроме того, из северного аэропорта люди смогут попасть и в село Слаутное на борту судна на воздушной подушке "Арктика 2ДК", которое было доставлено в Пенжинский район в 2014 году, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
"Полеты по прежней схеме – на самолете до села Тиличики, далее на вертолете в Пенжинский район – тоже будут выполняться. Это связано с тем, что часть билетов на это направление уже выкуплена. Данная частота полетов временная. После наработки и анализа пассажиропотока на данном маршруте дни вылета и количество рейсов в неделю может быть изменено", – сказал начальник коммерческой службы АО "Камчатское авиационное предприятие" Вячеслав Налобин.
Он добавил, что пассажировместимость Ан-28 составляет до 15 пассажиров. Стоимость билета Петропавловск-Камчатский – Тиличики составляет 15 тысяч рублей, Тиличики – Манилы – 5400 рублей.
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