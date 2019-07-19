Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 24 Июля, 09:59 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63.13 р.
1 EUR 70.64 р.
100 JPY 58.37 р.
10 CNY 91.76 р.
Тема номера
Курс на диверсификацию: Как меняется горнодобывающая отрасль в ДФО
свежий номер
Дальневосточный капитал № 07, 2019

Регион сегодня
24.07 |
На Итурупе археологи нашли предметы раннего Средневековья и палеометалла
24.07 |
Камчатских производителей приглашают принять участие во всероссийской премии "Экспортер года"
24.07 |
В Камчатском крае запущен авиарейс по маршруту Петропавловск-Камчатский – Манилы
24.07 |
Резюме почти 5 тысяч соискателей из Приморья размещены на портале "Работа в России"
23.07 |
Судно на воздушной подушке совершит первый регулярный рейс "Микрорайон Завойко – Театральная площадь" до 1 августа
статьи раздела
Рынки
19 Июля 2019, 12:00
Топливо под жестким контролем Многоступенчатую систему контроля качества проходит топливо ННК на пути к конечному потребителю
статьи раздела
Рынки
19 Июля 2019, 11:45
Береги автомобиль! Где найти качественное топливо в регионе, и что делать, если заправился суррогатом?
статьи раздела
Часовой пояс
19 Июля 2019, 10:00
Лайнер Costa Venezia примет гостей ВЭФ Морской круизный лайнер люкс-класса Costa Venezia примет участников V Восточного экономического форума, который состоится 4-6 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-служба "Росконгресса"
статьи раздела
Регион сегодня
18 Июля 2019, 17:45
Тигриный след Дмитрия МЕЗЕНЦЕВА Директор Сафари-парка о тиграх, эффективном управлении и нравственности в экономике
статьи раздела
Персона
18 Июля 2019, 17:30
Марина Шемилина: Скорее, я - аналитик Приморский омбудсмен по правам предпринимателей - о работе и счастье
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
24 Июля 2019, 09:15 | Регион сегодня |

В Камчатском крае запущен авиарейс по маршруту Петропавловск-Камчатский – Манилы

У жителей и гостей края вновь появилась возможность прямого перелета на самолете до самого северного района полуострова

Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного строительства субъекта.

"Запуск рейса позволит камчатцам добираться из краевого центра в Манилы или обратно за один световой день. До 23 июля полеты осуществлялись на самолете Ан-26 до села Тиличики, там пассажиры были вынуждены ночевать и на следующий день лететь уже на вертолете в Пенжинский район. Из-за непростых погодных условий одна ночевка зачастую превращалась в несколько дней ожидания перелета в пункт назначения, сейчас же время в одну сторону составит около 5 часов. По поручению Губернатора края для удобства жителей края было решено запустить прямой авиарейс в Манилы на самолетах Ан-28. Камчатским авиапредприятием для самолетов типа Ан-28 и Л-410 установлена норма провоза багажа 10 килограммов. Но понимая, что на север люди летят с большим количеством вещей, было принято решение увеличить для рейса на Манилы норму бесплатного провоза багажа до 20 килограммов на одного человека", – объяснил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.
Рейс каждый вторник и четверг из Петропавловска-Камчатского и каждую среду и пятницу из села Манилы будет осуществлять АО "Камчатское авиационное предприятие".  Из Манил пассажиры смогут добраться на автомобиле до районного центра – села Каменское, протяженность дороги между населенными пунктами составляет порядка 60 километров. Кроме того, из северного аэропорта люди смогут попасть и в село Слаутное на борту судна на воздушной подушке "Арктика 2ДК", которое было доставлено в Пенжинский район в 2014 году, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

"Полеты по прежней схеме – на самолете до села Тиличики, далее на вертолете в Пенжинский район – тоже будут выполняться. Это связано с тем, что часть билетов на это направление уже выкуплена. Данная частота полетов временная. После наработки и анализа пассажиропотока на данном маршруте дни вылета и количество рейсов в неделю может быть изменено", – сказал начальник коммерческой службы АО "Камчатское авиационное предприятие" Вячеслав Налобин.

Он добавил, что пассажировместимость Ан-28 составляет до 15 пассажиров. Стоимость билета Петропавловск-Камчатский – Тиличики составляет 15 тысяч рублей, Тиличики – Манилы – 5400 рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: транспорт  Камчатка  авиация 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Вкус жизни
19 Июля 2019, 09:00
"Катание на автомобиле? Глупое и бессмысленное занятие" С чего начинался "Зеленый угол"?
статьи раздела
Loading...
RedTram
Компании
18 Июля 2019, 15:45
"Газпром" прописался на острове Русском На острове Русском состоялось торжественное открытие Дальневосточного филиала ООО "Газпром 335"
статьи раздела
Проект ДК
18 Июля 2019, 12:00
Приморская стройка меняет правила Строительство на Дальнем Востоке остается дорогим удовольствием
статьи раздела
Проект ДК
18 Июля 2019, 11:15
Продавать правильно. И прибыльно В Приморье выращивают поставщиков товаров и услуг для крупных госкорпораций и резидентов ТОР
статьи раздела
Проект ДК
18 Июля 2019, 09:45
Авиаполис "Янковский" утроит потенциал Развитие эффективного транспортно-логистического комплекса немыслимо без создания со-временной складской инфраструктуры
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика