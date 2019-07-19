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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 24 Июля, 09:59 |
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Камчатских производителей приглашают принять участие во всероссийской премии "Экспортер года"
."Преимуществом премии является признание достижений экспортеров на государственном уровне. Она проводится на конкурсной основе в два этапа. Сначала победители определяются на уровне федеральных округов, далее определяются лучшие в каждой номинации на национальном уровне", – рассказали организаторы.
Подать заявку на соискание премии в первом этапе экспортеры Дальневосточного федерального округа могут до 9 августа на сайте Российского экспортного центра по ссылке.
Победителей определят в шести номинациях: "Экспортер года в сфере промышленности"; "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса"; "Экспортер года в сфере услуг"; "Экспортер года в сфере высоких технологий"; "Прорыв года (только для МСП)" и "Новая география (только для крупного бизнеса)".
Награждение победителей окружного этапа состоится в рамках ВЭФ, который будет проходить во Владивостоке с 4 по 6 сентября, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Итоговая торжественная церемония награждения победителей состоится в ноябре в рамках международного экспортного форума "Сделано в России" при участии первых лиц государства.
Добавим, всероссийская премия "Экспортер года" была инициирована национальным проектом "Международная кооперация и экспорт", разработанным во исполнение Указа Президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
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