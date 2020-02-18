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Четверг| 27 Февраля, 15:40 |
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Камчатский форум предпринимателей "Бизнес. Новый уровень" пройдет в краевой столице
Камчатский форум предпринимателей «Бизнес. Новый уровень» пройдёт 4 марта в киноцентре «Лимонад». Об этом сообщили в Камчатском выставочно-инвестиционном центре.
Федеральные эксперты представят участникам форума эффективные инструменты для развития своего дела. Предприниматели познакомяться с потенциальными партнёрами, заказчиками или исполнителями. Актуальные темы и бизнес-кейсы, с которыми выступят приглашенные эксперты, предприниматели смогут не только проработать на практике, но и помогут скорректировать текущую бизнес-стратегию с учетом изменений в современной экономической повестке.
В качестве экспертов камчатского форума предпринимателей выступят партнёр по обучению Яндекс, генеральный директор агентства ISEE Marketing Алексей Иванов, основатель и совладелец консалтинговой компании Berner&Stafford, основатель проекта Customer Journey Club Вадим Дозорцев, эксперт по коммуникации и работе мышления, бизнес-тренер Яна Малинцева, а также президент и соучредитель компании Semin Group, лайф-коуч Дмитрий Сёмин.
Впервые на форуме федеральные эксперты проведут бизнес-разборы камчатских предпринимателей с анализом их рабочих процессов и текущих ситуаций на предприятиях. В результате предприниматели и участники получат независимую экспертную оценку с конкретными рекомендациями по улучшению и развитию бизнеса.
Участие в мероприятии бесплатное. Количество мест ограничено. Предварительная регистрация обязательна на сайте forumkamchatka.ru. С программой форума можно ознакомиться здесь.
Добавим, мероприятие проводится при поддержке агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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