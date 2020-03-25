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Понедельник| 27 Апреля, 11:39 |
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На Камчатке лабораторно подтверждено 110 случаев заболевания COVID-19
26 апреля положительный результат на наличие новой коронавирусной инфекции выявлен еще у 23 пациентов. Таким образом темп прироста за стуки составил 26,4 процента, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. Части заболевших, у которых клинические проявления заболевания отсутствуют, госпитализация не требуется. Они изолированы и наблюдаются в местах пребывания. Все контактные лица выявлены и находятся в изоляции под наблюдением медиков.
Всего в стационарах в настоящее время находятся 93 человека, четверо из которых - дети. Три человека проходят лечение в палатах интенсивной терапии. В подключении к аппаратам искуственной вентиляции легких на территории края по-прежнему не нуждается ни один пациент.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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