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Понедельник| 27 Апреля, 11:39 |
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На Камчатке в обязательном порядке вводится масочный режим
Чтобы обезопасить здоровье и жизнь камчатцев Владимир Солодов принял решение о запрете нахождения жителей края в общественных местах без масок, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Соответствующие изменения временно исполняющий обязанности губернатора внес в постановление «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Камчатского края» № 50 от 10 апреля 2020 года.
Теперь при передвижении на общественном транспорте, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций, включая многофункциональные центры предоставления услуг и центры занятости населения жители края обязаны использовать средства индивидуальной защиты (маски).
«Мной принято решение о том, что во всех местах возможного скопления людей на полуострове в обязательном порядке вводится масочный режим. Так, в магазинах ношение масок является обязательным. Если вы будете без маски, вам может быть сделано замечание или наложен административный штраф. Прошу это учитывать при выходе из дома. Маска является сейчас одним из самых эффективных способов предохранения от заболевания коронавирусной инфекцией. Мы с тревогой смотрим за увеличивающимся каждый день числом заболевших. Единственный способ предотвратить распространение инфекции - быть осмотрительными и соблюдать правила безопасности. Носите, пожалуйста, везде маску, а лучше всего – оставайтесь дома. Будьте здоровы и берегите себя!», - обратился к камчатцам глава региона.
«На этой неделе в Петропавловск-Камчатский поступило большое количество масок.Заказаны они были заблаговременно нашими предприятиями. Пользуясь случаем, хочу сказать слова благодарности в их адрес. Не дожидаясь поступления официальных заказов, они за свой счет все закупили, поэтому с сегодняшнего дня дефицита с наличием средств индивидуальной защиты в Петропавловске нет. Я сам удостоверился, что они доступны по цене 29-30 рублей. Цена не очень низкая, но ниже, к сожалению, достать их сейчас просто невозможно», - отметил Владимир Солодов.
Как добавил Владимир Солодов, для закупки медоборудования на базе краевого правительства был сформирован благотворительный фонд из внебюджетных средств. Всего на текущий момент камчатские предприниматели внесли в него 21 миллион рублей.
Также за прошедшие две недели удалось в 25 раз увеличить количество проводимых ежедневно тестов на наличие коронавирусной инфекции: с 40 до 1 тысячи в день.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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