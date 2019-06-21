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Пять малых рыболовных сейнеров готовятся спустить на воду на Камчатке
Накануне состоялось освящение судов, в котором приняли участие заместитель Председателям Правительства Камчатского края Юрий Зубарь и министр рыбного хозяйства субъекта Андрей Здетоветский, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Компания работает на Камчатке 19 лет. На производственных мощностях завода фактически возрождаются судоремонт и судостроение, которые были развиты в крае в советские времена. На Вилючинской верфи создаются новые рабочие места, сейчас здесь трудятся порядка 80 корабелов. Огромный плюс для заказчиков судов, на мой взгляд, – это возможность наблюдать за ходом строительства и участвовать на всех его этапах, так как верфь находится на территории полуострова», – сказал Юрий Зубарь.
Как рассказали представители верфи, предприятие готовит для себя и молодых специалистов, привлекая на практику студентов Камчатского индустриального техникума и Камчатского государственного технического университета.
«Заказчики верфи – рыбодобывающие предприятия, работающие в крае. Проведение судоремонта на территории полуострова – это существенная экономия для бизнеса за счет отсутствия затрат на перегон судов в другие субъекты или страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Предприятие занимается ремонтом и строительством не только рыболовных сейнеров, но и буксиров, плашкоутов, прорезей. Я уверен, что заказов у верфи будет все больше», – добавил Андрей Здетоветский.
Первые в этом году пять малых рыболовных сейнеров будут спущены на воду в течение недели.
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