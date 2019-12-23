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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Со следующего года рыбопромышленники Камчатки начнут использовать инвестиционные квоты
В соответствии с установленными требованиями к инвестиционным проектам все рыбоперерабатывающие комплексы или рыбопромысловые суда должны быть построены на территории России, оснащены современным оборудованием, выпускающим продукцию с высокой степенью переработки.
«2020 год станет первым годом, когда компании, за которыми государством были закреплены квоты для инвестиционных целей, получат право вылавливать эти ресурсы. Я не могу не отметить, что половина от всех этих предприятий – наши, камчатские. «Витязь-авто», «Камчаттралфлот», «Укинский лиман» и «Заря» завершили проекты по строительству береговых заводов, Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина построил уже два из трех 50-метровых траулеров-сейнеров на заводе «Янтарь» в Калининграде. Наш Рыболовецкий колхоз – первая и пока единственная компания в стране, которая успешно предъявила комиссии судно, построенное на российской верфи», - сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
До комиссионной приемки объектов инвестиций дополнительные объемы носили по сути отложенный характер. Сейчас же можно с уверенностью говорить о том, что камчатские предприятия получили на 2020 год 100% инвестиционных квот трески, камбалы, наваги, палтусов, терпугов, макруруса и кальмара и 50% квот минтая и сельди.
Общий объем инвестиционных квот компаний Камчатского края составил 33000 тонн, из которых: минтай – 23700 тонн, сельдь тихоокеанская – 3600 тонн, треска – 1700 тонн, а также вышеперечисленные виды водных биоресурсов.
Напомним, компании, получившие право на дополнительные объемы вылова ВБР, построили: завод по переработке минтая и сельди производительностью 126 тонн продукции в сутки (ООО «Витязь-авто»), завод производительностью 100 тонн филе и фарша из минтая и 27,6 тонн рыбной муки (ООО «Камчаттралфлот»), а также два завода производительностью 33 и 40 тонн в сутки по сырцу соответственно (ООО «Укинский лиман» и ООО «Заря»).
Траулер-сейнер «Ленинец» Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина уже прибыл в порт приписки. К нему «привязан» пакет квот на вылов трески, камбал, терпуга, кальмара, наваги, палтуса и макруруса в Карагинской и Петропавловско-Командорской подзонах.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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