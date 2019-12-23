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На Камчатку доставлены два судна на воздушных подушках "Нептун 23"
Сейчас катера-амфибии «Орлан» и «Беркут» проходят регистрационные процедуры, после чего к началу навигации по поручению губернатора Камчатского края будут доставлены в Пенжинский и Олюторский районы. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного строительства субъекта.
«Эти катера, как и «Нептун 15», который уже год отработал в Камчатском крае, заказаны в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Камчатского края» у ООО «Ховеркрафт» в Санкт-Петербурге. Были определенные сложности с ходовыми испытаниями судов, с их оформлением. Это связано с тем, что наш субъект – первый в стране, кто заказал катера-амфибии морского регистра, потребовалось больше времени, чтобы проверить, как они ведут себя на воде. Отличительной способностью судов «Нептун 23» является гидравлический механизм открытия крыши и установленный кран-манипулятор, благодаря чему на них можно будет перевозить крупногабаритные грузы, что особенно актуально для переправ на севере Камчатки», – сказал министр транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов.
Он добавил, что один из катеров будет работать на переправе Тиличики – Корф, где уже несколько месяцев курсирует грузопассажирское судно «Камчатка». В отличие от баржи «Нептун 23» сможет перевозить пассажиров из районного центра в аэропорт и в зимний период.
Вторая амфибия будет отправлена в Пенжинский район. Туда же к началу навигации доставят баржу «Камчатка-2», которая способна вместить 25 пассажиров и 40 тонн груза. Благодаря размеру палубы, на ней можно перевозить легковые и грузовые автомобили, а также грузы длиной до 24 метров.
Напомним, задача организовать бесперебойное транспортное сообщение между населенными пунктами на севере полуострова была поставлена перед профильным министерством Губернатором Камчатского края.
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