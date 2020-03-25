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28 Апреля 2020, 12:20 | Регион сегодня

На Камчатке официально подтверждено 195 случаев заражения СOVID-19

Существенный рост выявленных инфицированных за последние сутки произошел в результате проведенного полного тестирования специалистов, привлеченных в строительной сфере

При этом  медики отмечают, что заболевание у строителей протекает либо в бессимптомной, либо в лёгкой форме в подавляющем большинстве случаев. Тем не менее, все заболевшие находятся в условиях стационара, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

«Ситуация крайне напряжённая. Уже несколько дней мы занимаемся тем, что предпринимаем достаточно жёсткие меры для организации карантинного режима для строителей. Как только стали поступать сигналы, мы сразу приняли решение о полном, 100% тестировании.  Все больные находятся под наблюдением медиков, а контактные лица изолированы и помещены в обсервацию. Хочу еще раз подчеркнуть, что ситуация очень напряженная, и призвать всех жителей края максимально ответственно отнестись  ко всем принимаемым сегодня мерам предупреждения распространения инфекции на территории полуострова», – сказал врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов. 

Оперативно обеспечить дополнительные коечные места помог военный госпиталь, на базе которого для пациентов с COVID – 19 было выделено 100 коек в отдельно стоящем здании. Сейчас там находятся 89 пациентов. Все они изолированы  и находятся под контролем медиков

Таким образом, к трем ранее обустроенным региональным министерством здравоохранения коронавирусным стационарам в краевой столице появилась еще одна площадка для лечения инфицированных пациентов.

В палатах интенсивной терапии проходят лечение четыре пациента.  У двух из них врачи отмечают положительную динамику. Один пациент сегодня подключен к неинвазивному аппарату ИВЛ. 

В период с 5 апреля по сегодняшний день выздоровели девять камчатцев, все они выписаны.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: коронавирус  диагноз  Сovid-19 


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