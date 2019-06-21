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28 Июня 2019, 09:15 | Регион сегодня |

Резидент ТОР "Камчатка" запустил рыбоперерабатывающий завод на севере края

ООО "Вывенское" запустило в Олюторском районе новый завод по переработке рыбы стоимостью более 297 миллионов рублей

Инвестиционный проект реализован по соглашению с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" и рассчитан на создание 116 новых рабочих мест.

Производство размещено на территории уже действующего  рыбоперерабатывающего завода "Вывенское" в Олюторском районе на береговой косе залива Корфа и реки Вывенки. В новом здании площадью более 1100 квадратных метров расположен технологически оснащенный цех по переработке рыбы, мощности которого позволят в сутки выпускать 210 тонн сырца или 157,5 тонны рыбной продукции.

Также компания планирует перерабатывать отходы в рыбную муку. В сутки предприятие будет производить до 60 тонн, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

Для запуска производства были закуплены рыбонасосы, линии по переработке рыбы-сырца, чиллер для охлаждения жидкости и установка обеззараживания воды, насосные станции. Кроме того,  установлено новое морозильное оборудование по производству рыбной продукции блочной и воздушной (штучной) заморозки.

"В целом на приобретение оборудования было предусмотрено более 80 процентов от общей суммы инвестиций, – объяснил директор ООО "Вывенское" Алексей Трофимов. – Общий годовой объем производства свежемороженой нерки, кеты, горбуши, а также икры лососевой ястычной составит более 4 500 тонн".

Производительность технологического оборудования обеспечит работу линий без задержек сырья и полуфабриката при передаче с одной операции на другую до получения готовой продукции с соблюдением технологических режимов, а также правил упаковки, условий хранения и транспортировки готовой продукции до конечного потребителя. Доставка сырья и отгрузка рыбной продукции будет осуществляться морским транспортом.

Предприятие полностью готово к началу путины в Камчатском крае. Приобретены сети, тара, сформированы бригады рыбаков, привлечен персонал с соответствующим образованием и стажем работы по направлению из числа местных жителей.

В связи с новым современным производством, компания в настоящее проходит экологическую сертификацию Морского попечительского совета (MSC), которая позволит реализовывать продукцию на рынках Европы и США.

"На протяжении трех лет функции АО "КРДВ" по взаимодействию с резидентами территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, созданных в Камчатском крае, выполняет дочернее общество, – отмечает директор ООО "Управляющая компания ТОР "Камчатка" Анатолий Ким. – Мы сопровождаем проекты инвесторов на всех циклах развития: от бизнес-плана и рассмотрения заявки до ведения операционной деятельности, помогаем инвесторам в обеспечении проектов земельными участками и, при необходимости, инфраструктурой. Чтобы получить необходимое содействие в реализации проекта, резидентам ТОР и СПВ необязательно выезжать за пределы края, всю необходимую поддержку они получают здесь, на месте".

Стоит отметить, что из всех 18 дальневосточных ТОР территория опережающего развития "Камчатка" самая многочисленная по количеству резидентов: на сегодняшний день 79 инвесторов реализуют проекты с общим инвестиционным портфелем более 35 миллиардов рублей. Их реализация позволит создать в регионе около 6650 новых рабочих мест. 12 проектов на сегодняшний день уже успешно реализованы.

Достигнутые результаты стали возможны благодаря проведению на Дальнем Востоке новой экономической политики, разработанной по поручению Президента страны.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: рыбохозяйственный комплекс  Камчатка  Инвестиционный климат  инвестиции  национальный рейтинг инвестиционной привлекательности  Камчатский край 


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