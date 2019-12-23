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На Камчатке открылся первый бизнес-инкубатор
Губернатору Камчатского края Владимиру Илюхину доложили, что проект по созданию бизнес-инкубатора реализуется в два этапа. В рамках первого из них уже подготовлены помещения общей площадью более 2,5 тысяч квадратных метров, что позволит разместить не менее 24 предпринимателей: 5 компаний, занимающихся пищевой и перерабатывающей промышленностью, и еще 19, работающих в IT-сфере.
«Краевым агентством инвестиций и предпринимательства совместно с министерством земельных и имущественных отношений и руководством пищекомбината проведена очень большая работа. Мы несколько лет занимались выводом этого предприятия из банкротства. Сегодня я вижу, что у Камчатского комбината рыбных и пищевых продуктов началась вторая жизнь. А у наших предпринимателей, в свою очередь, появилась площадка для реализации новых проектов. Бизнес-инкубатор рассчитан на компании, работающие в сфере IT и пищевой и перерабатывающей промышленности, потому что именно им сегодня особенно нужна государственная поддержка. Результат мы увидим уже через 3-4 месяца, когда оборудование будет смонтировано и первая продукция сойдет с конвейеров на прилавки. На базе инкубатора появятся производства наших местных камчатских сыров, творога, йогуртов, которые до этого практически не производились на полуострове. Кроме того, откроется еще один кондитерский цех, так как существующее предприятие, производящее знаменитые по всей стране конфеты, просто не справляется со спросом покупателей», – сказал Владимир Илюхин.
Губернатор Камчатского края пообещал, что во втором квартале 2020 года вновь посетит бизнес-инкубатор, чтобы поговорить с уже работающими резидентами и узнать, какая поддержка им нужна.
Камчатский край – первый в стране субъект, в котором бизнес-инкубатор создан на базе имущества, находящегося в частной собственности, с использованием средств инвестора и государственным софинансированием. Так, из краевого бюджета на ремонт помещений и приобретение оборудования были выделены 50 миллионов рублей.
В рамках второго этапа площадь бизнес-инкубатора будет увеличена на 2,3 тысячи квадратных метров, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Суммарно благодаря запуску новых компаний планируется создать порядка 120 рабочих мест.
Мероприятия по созданию бизнес-инкубатора реализуются в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Справка: Бизнес-инкубатор как объект инфраструктуры поддержки малого предпринимательства способен не только решить проблему дефицита помещений для ведения бизнеса, но и предоставить бизнес-услуги для самих предпринимателей, например, поиск поставщиков и клиентов или помощь в кадровых, юридических и финансовых вопросах. Это позволит предпринимателям сократить издержки на содержание персонала и при этом иметь профессиональное обслуживание.
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