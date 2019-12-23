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В Хабаровском крае возобновила работу межведомственная группа по контроля за перегрузкой угля
Межведомственная рабочая группа, созданная правительством Хабаровского края несколько лет назад, в 2019 году самоустранилась от контроля за экологической обстановкой на берегу Татарского пролива.
На берегу Татарского пролива, в Ванинском и Совгаванском районах, расположены основные портовые мощности по открытой перевалке угля в Хабаровском крае. В 2016 году между краевым правительством и крупнейшим перегрузчиком АО «Порт Ванино» было заключено соглашение по сокращению выбросов угольной пыли, составлен план-график мероприятий в части усовершенствования процесса перевалки угля с использованием наилучших доступных технологий.
После этого на протяжении трех лет проводилось системное взаимодействие с ванинским портом с участием всех заинтересованных лиц. Однако затем эта работа была приостановлена. Отсутствием контроля воспользовались портовики, которые ослабили работу по пылеподавлению.
«Реализованы далеко не все мероприятия, которые были заложены в план-график с 2016 по 2019 год. Необходимо установить пылезащитные экраны, очищать поверхностные стоки. Есть вопросы и к технологическому процессу», - сообщили корреспонденту ДВК представители инициативной группы общественности Ванино.
В результате угольная пыль стала снова распространяться на жилой сектор поселка Ванино, и в надзорные органы посыпались многочисленные жалобы от населения. Их следствием стало недавнее совещание по вопросам экологической безопасности в Ванинском районе с привлечением всех заинтересованных лиц, включая контрольно-надзорные органы и общественность.
На нем были рассмотрены вопросы нарушения АО «Порт Ванино» технологических процессов, невыполнения в полном объёме производственного контроля. С претензиями к портовикам выступили прокуратура и Роспотребнадзор.
По итогам совещания правительство Хабаровского края приняло решение о возобновлении действия межведомственной рабочей группы, которая была создана раннее. Следующее совещание, намеченное на март, пройдет уже под ее эгидой. На него будут приглашены кроме «Порта Ванино» и другие резиденты, оказывающие негативное влияние на окружающую среду в границах поселений Ванино и Токи.
«С 2016 года, когда началась системная работа по улучшению экологической обстановки на побережье Татарского пролива, в целом обстановка улучшилась, выбросы угольной пыли уменьшились. За это время произошло и ужесточение законодательства в части перевалки угля. Теперь в современных условиях создать новую открытую перевалку угля невозможно. Поэтому стивидоры должны использовать наилучшие доступные технологии, чтобы окончательно снять эту проблему», - прокомментировал ситуацию депутат Госдумы Борис ГЛАДКИХ.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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