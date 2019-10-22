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Как закаляется "Амурсталь"
Планы правительства Хабаровского края создать залоговый фонд для поддержки завода «Амурсталь», принадлежащего частной компании «Торэкс», вызвали критику в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС).
Глава УФАС по Хабаровскому краю Елена Клостер считает, что хабаровские власти таким шагом нарушают закон «О защите конкуренции». Хабаровские антимонопольщики готовят предостережение краевому правительству о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства. Елена Клостер направила официальное обращение к главе ФАС России Игорю Артемьеву по этому поводу и попросила поддержки.
Напомним, первый зампред Юрий Золочевский на недавнем совещании в правительстве края заявил, что для решения проблем «Амурстали» правительство края в спешном порядке создает залоговый фонд в размере 130 млрд рублей, в который скидывает все ликвидное имущество региона. Фонд выступит гарантом по банковским сделкам «Торэкса» и позволит возобновить кредитование предприятия в необходимых объемах. Сейчас учредительные документы этого фонда находятся на согласовании в прокуратуре региона.
Развитие общей ситуации для «Амурстали» в последние недели выглядит очень тревожно. По подозрению в убийстве двух человек и покушении на третьего арестован учредитель ООО «Торэкса» Николай Мистрюков (25% акций). Так как он является одним из поручителей по кредитам компании, то банки приостановили кредитование. Взяли паузу и зарубежные партнеры.
Из-за отсутствия финансирования компания перестала рассчитываться с поставщиками металлолома и других материалов. По оценкам финансистов «Торэкса», запасов сырья на заводе хватит еще на неделю, а дальше предприятие вынуждено будет остановиться. Это повлечет за собой серьезные последствия для завода, на котором работают более трех тысяч человек. Возобновление производства после решения финансовых пробелм может потребовать еще 1,5 млрд рублей, так как будет нарушен непрерывный производственный цикл.
Субъективизм принятых правительством Хабаровского края решений по поддержке «Торэкса» вызвал недоумение не только в региональном УФАС. Депутат Госдумы РФ Борис Гладких направил официальный запрос в Генпрокуратуру РФ. В нем он просит генпрокурора Юрия Чайку поручить проведение проверки действий краевых чиновников по распоряжению бюджетными средствами и прочими активами для поддержки организации, не принадлежащей государству.
«В связи с финансовыми трудностями частного предприятия металлургического комплекса правительством края заявлено о необходимости создания залогового фонда, в который по плану войдет краевое имущество на сумму 130 миллиардов рублей. Кроме того, в рамках проведенного правительством совещания рассматривался вопрос об оплате потребленного металлургическим заводом природного газа за счет бюджетных средств», - говорится в депутатском запросе.
По мнению народного избранника, при таких собстоятельствах необходима правовая оценка действий и намерений правительства Хабаровского края по использованию бюджетных денежных средств и нефинансовых активов, превышающих годовой доход региона.
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