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Московский соучредитель "Торэкса" предлагает спасти "Амурсталь" за свой счет
Павел Бальский предлагает 2 млрд рублей на решение «пожарных» вопросов с металлургическим заводом «Амурсталь» и личные гарантии для возобновления банковского финансирования. Однако Сергей Фургал не отвечает.
Конфликт вокруг завода «Амурсталь» перешел из криминально-политизированной плоскости в сугубо экономическую. Для спасения заво-да одним из его соучредителей – московским акционером Павлом Бальским предлагаются личные средства. Взамен он просит допустить его к процессу управления предприятием и назначить другого директора. Однако хабаровские учредители - жена губернатора Лариса Стародубова (25%) и бизнес-партнер губернатора Николай Мистрюков, правда, сидящий в СИЗО (25%) – не отвечают.
Правда, Бальский им и не писал. Он направил письмо сразу в адрес Сергея Фургала и объяснил СМИ, почему поступил именно так. Портал DVHAB.ru приводит объяснения бизнесмена: «Госпожу Стародубову я в своей жизни видел один раз. Николая Мистрюкова, может быть, раз пять-шесть, все остальное время общался с ним по только телефону. И это с 2017 года. Все переговоры всегда вел с Сергеем Фургалом, от момента приобретения завода и вплоть до осени этого года, когда мы обсуждали возможность покупки мною их доли или ими — моей для выхода из сложившейся конфликтной ситуации. Де-юре заводом владеет его супруга, но все решения принимал он и все переговоры вел тоже он. В двух компаниях он до настоящего времени является учредителем вместе с Мистрюковым. Остальные компании оформлены на жену. Да и Николай Мистрюков в большей степени сидел, что называется, на хозяйстве, решения принимал именно Фургал».
Напомним, после проведения обысков в «Торэксе», «Амурстали» и аффилированных с ними компаниях по подозрению в незаконном отмывании экспортного НДС, а также аресту господина Мистрюкова по подозрению в двойном убийстве, банки и зарубежные партнеры приостановили финан-сирование металлургического предприятия, а поставщики металлолома – поставку вторчермета. Накопленных запасов на складах предприятия оста-лось на несколько дней, и в ближайшее время оно ожет остановиться, а трехтысячный коллектив остаться без работы и денег к существованию.
Правительство края в спешном порядке создает залоговый фонд для возобновления финансирования, пытаясь спасти бизнес супруги губернатора за счет всего края. В залоговый фонд сбрасывается все ликвидное имущество региона. Однако против этой затеи уже выступил региональный УФАС, который считает ее нарушением Закона о конкуренции со стороны краевого правительства. Позицию антимонопольщиков поддерживает депутат Госдумы Борис Гладких, направивщий запрос Генпрокурору.
Но оказывается, что проблему можно уладить и без использования имущества региона и авторитета его правительства – в узком кругу акционеров, так сказать, которым пора уладить конфликт между собой в интересах коллектива «Амурстали» и бюджетной системы Хабкрая. По словам Павла Бальского, которые приводят местные СМИ, основная причина конфликта заключается в том, что он полностью отстранен от управления заводом и другими компаниями группы.
«Хабаровские учредители почему-то решили, что они принадлежат только им, что все решения они могут принимать без моего участия. Я написал десятки писем, неоднократно обращался за разъяснениями по сложившей-ся ситуации и с требованием вернуться на путь конструктивных партнер-ских взаимоотношений, считая их позицию неконструктивной, наносящей ущерб деятельности и деловой репутации компании. Никакой реакции не было. Моя цель — совместно и оперативно вести управление бизнесом, увеличивать его эффективность и максимизировать прибыль», - объясняет-ся московский бизнесмен.
Господин Бальский просил губернатора Фургала ответить ему до 3 декабря, однако до сих пор не дождался ответа. Зато в прямом эфире телеканала «Губерния» в четверг глава региона снова связал ситуацию вокруг «Торэкса« с «политическим давлением» на него. Между тем, сырья на «Амурста-ли» осталось на два-три дня.
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