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За что арестовали губернатора Фургала: подробности

По делу кроме Фургала ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения

По подозрению в участие в мафии и организации серии заказных убийств бизнесменов в начале двухтысячных годов в Хабаровском крае задержан губернатор Сергей Фургал.

«С учётом собранных доказательств,  следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края  Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, то есть  ему инкриминируется  совершение преступлений, предусмотренных  ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, а также  следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

По делу кроме Фургала ранее задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений», - говорится в официальном сообщении СК РФ.

Напомним, в конце прошлого года по подозрению в убийстве предпринимателя в 2004 году и покушение на убийство был арестован его друг и бизнес-партнер Николай Мистрюков, а также их общие компаньоны,- предприниматели Марат Кадыров, Александр Карепов и Андрей Палей. В середине ноября 2019 года они были задержаны в Хабаровске. Их самолетом этапировали в Москву, где они были арестованы и помещены в СИЗО по решению Басманного суда. Всем предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК).

Уголовное дело включает три эпизода: убийства хабаровских предпринимателей Евгения Зори (в 2004 году) и Олега Булатова (в 2005 году), а также покушение на предпринимателя А. Смольского. Убитый в 2005 году Олег Булатов являлся бизнес-партнером «МИФовцев» по торговле вторчерметом. Все трое значились в учредителях ООО «ВЭС-Маркетинг». А с убитым Евгением Зорей  Мистрюков и Фургал судились из-за производственных помещений.

Николая Мистрюкова и Сергея Фургала связывает очень многое. По сути, союз двух этих предпринимателей позволил им создать на Дальнем Востоке настоящую «империю вторчермета», включающую сеть ломозаготовительных предприятий, завод по переплавке металлолома и широкую сбытовую сеть. На заре своей предпринимательской деятельности они учредили компанию «МИФ-Хабаровск», название которой состоит из первых букв их фамилий.

Свою политическую карьеру Фургал и Мистрюков также строили на общих началах. Оба вступили в ЛДПР, оба сначала были (в разные созывы) депутатами Законодательной думы Хабаровского края. Затем Фургал выбрал для себя политику, а Мистрюков остался на бизнесе. До последнего времени это был успешный «дуумвират». Начав с нуля, они построили большой региональный бизнес, сумев приобрести даже крупнейший на востоке страны металлоплавильный завод «Амурсталь». На какое-то время пути их разошлись – Фургал оказался в губернаторском кресле, а Мистрюков – в СИЗО. Но сегодня дороженьки соединились снова – в камерах Лефортово.

«В настоящее время следователями Главного  управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета продолжаются активные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины участников организованной преступной группы в инкриминируемых им деяниях, а также проверяется их причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в  Амурской области, сообщил     официальный представитель СК России С. Петренко.

Олег КУЛЬГИН, Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: следственный комитет  подозреваемые  арест  УК  статья  Фургал 


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