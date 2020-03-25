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Медики Комсомольска-на-Амуре жалуются на неполучение президентских доплат

В городскую прокуратуру обратились коллективы двух медицинских учреждений

Прокуратурой города Комсомольска-на-Амуре в июне организована проверка по обращению коллективов медицинских работников, сообщили «Дальневосточному капиталу» в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Проверка проводится по обращению медперсонала КГБУЗ «Городская больница № 2» и «Детской поликлиники № 5» о неполучении надбавок за работу в опасных условиях.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.

Напомним, что двумя днями ранее хабаровский губернатор Сергей Фургал доложил вице-премьеру Юрию Трутневу, что все выплаты за май произведены в полном объеме, и жалоб со стороны медработников нет.

Похожие заверения звучали от властей региона и по ситуации с выплатами медперсоналу за апрель. Однако после прокурорских проверок по жалобам медперсонала была доначислена сумма в размере 40 миллионов рублей, которую медицинские чиновники хотели «сэкономить» на своих подчиненных.

«Люди находятся в сложной ситуации. В полпредство ДФО поступают просьбы и обращения. Есть меры поддержки бизнеса, медперсонала, семей с детьми. Президент России Владимир Владимирович Путин принял решение, из федерального бюджета деньги сняли с других направлений, а они не доходят до получателей. Будет проведен анализ выполнения данных поручений. По тем губернаторам, по линии которых будут строчки с нулями по выплатам, меры будут приниматься самые жесткие. Надеюсь, это все понимают», – предостерег региональные власти ДФО Юрий ТРУТНЕВ.

По данным на утро 10 июня, за сутки в крае зарегистрировано 65 новых случаев заболевания, среди жителей городов Хабаровска и Комсомольска- на- Амуре, ряда муниципальных районов края, сообщили в краевом Минздраве.

Среди заболевших большинство в возрасте от 18 до 65 лет; 14 пациентов старше 65 лет; один ребенок в возрасте 8 лет и 2 подростка 16 и 17 лет. Среди вновь выявленных пациентов около 20,0% являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 65,0% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

Всего в Хабаровском крае зарегистрировано 2596 случаев заболевания (рост +2,6% к 08 июня 2020 года), из них 17 закончились смертью пациентов.

«Активными» остается 1262 случаев заболевания: на стационарном лечении находится 668 пациентов, из них 14 в тяжелом состоянии на ИВЛ; 594 получают лечение амбулаторно с соблюдением требований изоляции. У 45,0% пациентов заболевание протекает в легкой форме. Кроме того в стационарах края получают лечение 335 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: выплаты  Хабаровский край  коронавирус 


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