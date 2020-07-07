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Среда| 15 Июля, 19:26 |
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Горячий сезон "охоты" на бурые водоросли начал резидент Свободного порта в Хабаровском крае
Компания «Простор», реализующая инвестиционный проект в качестве резидента свободного порта Владивосток в Хабаровском крае, начала добывать бурые водоросли.
По оценке компании, сезон «охоты» будет горячим. Уже в июне водолазы собрали морской капусты более чем на 30 % от необходимой потребности загрузки производственных мощностей. Напомним, в 2019 году резидент СПВ запустил в Советско-Гаванском районе новое предприятие, мощности которого позволяют ежемесячно выпускать 20 тонн готовой продукции из морских водорослей и по 700 литров экстракта морского ежа и трепанга, а также 30 тонн кальмара.
«Сейчас нас могут сдерживать только погодные условия, - рассказывает Алексей Долматов, представитель ООО «Простор». - Рыбаки используют любую возможность для выхода с сетями в море. Работа предприятия ведется в ночную смену, чтобы успеть переработать улов морской капусты - отмыть, нашинковать и заморозить. В проекте заняты 50 человек».
Предприятие расположено в поселке Лососина на базе СПК РК «Простор», который имеет производственные, складские, холодильные и иные необходимые помещения. Данный сельскохозяйственный производственный кооператив специализируется на переработке морепродуктов и водорослей, проводит научные исследования в этой сфере и имеет ряд патентов на способы переработки водных биологических ресурсов и методы их применения в лечебно-профилактических целях. Продукция востребована не только в России, но и на зарубежных рынках сбыта, в том числе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Добыча нерыбного водного сырья ведется на двух судах, а переработка – на четырех новых высокопроизводительных линиях. Морские биоресурсы здесь превращаются в сертифицированные продукты: ламинария - в гель из морских водорослей, морские ежи и трепанги – в экстракты, а из кальмаров изготавливают тушки и щупальца. Что характерно: именно в Советской Гавани в 2003 году было начато первое в России промышленное производство продукции из бурых морских водорослей - Ламифарен геля, который обладает широким спектром оздоровительного действия.
Однако рыбаки Хабаровского края чуть было не лишились права добычи ламинарии данного вида. Дело в том, что в прошлом году на законодательном уровне были приняты требования о введении единого промыслового пространства – «подзоны Приморья». Исправить ситуацию помогло содействие Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока, которые совместно доказали необходимость нормативного урегулирования вопроса добычи ламинарии для предприятий Хабаровского края в Федеральном агентстве по рыболовству. Вопрос разрешился в канун Дня рыбака - ученым советом Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» были одобрены изменения в правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна: было предложено разделить добычу между рыбаками Приморья и Хабаровского края по видам ламинарии.
Таким образом, севернее мыса Золотой хабаровские рыбопромысловые предприятия могут добывать бурые водоросли видов рода Сахарина с возможностью прилова ламинарии японской в размере не более 10 процентов по весу за одну операцию.
В Хабаровском крае рыбопромысловый сезон для добытчиков морской капусты стартовал 1 июня. По информации Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края изменения в соответствующие нормативные документы Росрыболовства будут внесены в ближайшее время.
На сегодняшний день, по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», общая стоимость проектов резидентов СПВ Советско-Гаванского района составляет более 19 млрд. рублей, запланировано создание 795 новых рабочих мест.
Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока
Журнал "Дальневосточный капитал".
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