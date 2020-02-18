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16 Марта 2020, 15:42 | Регион сегодня

Обнаруженную в Нанайском районе Хабаровского края тигрицу не удалось спасти

Ветеринары сделали всё возможное, чтобы сохранить жизнь хищнице, но полученные ей тяжелейшие травмы (как предполагают специалисты, в результате столкновения с автомобилем) оказались несовместимы с жизнью

Взрослая тигрица с явными признаками серьёзных травм была изъята специалистами группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками Министерства природных ресурсов Хабаровского края при участии сотрудников Центра "Амурский тигр" 13 марта 2020 года в районе озера Гасси Нанайского района Хабаровского края.

О лежавшей под автомобильным мостом на льду хищнице без движения на горячую линию конфликтной группы охотнадзора сообщили очевидцы. Прибывшие специалисты обездвижили хищницу и транспортировали её в место передержки для отогревания (хищница долгое время пролежала в снегу без движения) и оказания экстренной помощи.

После этого тигрица была срочно перевезена в Приморье, в Центр реабилитации тигров и других редких животных в с. Алексеевка, где сразу же её спасением занялась группа ветеринаров с применением современного оборудования. Но несмотря на все предпринятые усилия, спасти хищницу, к сожалению, не удалось, так как полученные ею травмы были несовместимы с жизнью.

«Для нас, тех, кто принимал участие в спасении тигрицы - это, безусловно, трагедия. Тем не менее, не стоит умалять старания ветеринаров и специалистов, которые сделали всё возможное и даже больше, чтобы сохранить животному жизнь. Все усилия, предпринятые для спасения, оказались тщетными. Обследование с помощью рентгена и другого оборудования подтвердили предположения о наличии серьезных травм. Были выявлены разрывы жизненно важных органов, что вкупе с ушибами и переломами практически не оставляли тигрице шансов на выживание, и то, что она попала в руки специалистов ещё живой, объясняется "тигриным" здоровьем и её силой духа. Подтвердилось наше предположение, что тигрица получила травмы в результате столкновения с автомобилем. В ходе проверки правоохранительными органиками данный факт, скорее всего, будет подтверждён, а также, надеемся, будет найден водитель, совершивший данный проступок. Фактор случайного наезда маловероятен, так как тигрица взрослая и физически здоровая, а в таком возрасте животные под колеса сами не бросаются. Этот случай очень похож на происшествие в Хасанском районе Приморского края, когда тигр был преднамеренно сбит большегрузной машиной и оставлен на обочине дороги, что подтвердилось в рамках расследования уголовного дела. Как было в данном случае, разберутся правоохранительный органы, но хочется отметить, что как бы не произошло это ДТП, поступок водителя очень безответственный. Потому что оставление раненого хищника – это всегда большая опасность для других граждан. Повезло, что в данном случае никто из сторонних людей, которые могли из любопытства приблизиться к хищнице, не сделали этого, иначе они могли серьезно пострадать. Хочется призвать гражданина, совершившего наезд на тигрицу, самостоятельно обратиться в правоохранительные органы с повинной для выяснения всех обстоятельств», - комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Центр «Амурский тигр» просит граждан, ставших очевидцами происшествия или обладающих информацией, которая поможет достоверно установить причастных к гибели тигрицы лиц, обратиться по телефонам: 8 (423) 222-14-48 (Владивосток), 8(495) 640-89-96 (Москва) или по адресу электронной почты: [email protected] Анонимность и вознаграждение гарантируем.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: тигр  Хабаровский край  амурский тигр 


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