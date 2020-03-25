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Хабаровск просит лечить от коронавироса гражданских пациентов в военном госпитале

Фургал попросил у Путина разрешения лечить гражданских пациентов, больных коронавирусом, в новом военном госпитале под Хабаровском

Многофункциональный медцентр в селе Анастасьевка  готов к приему пациентов, но вопросы взаимодействия военных и гражданских медицинских служб еще не отлажены.

Военный многофункциональный медицинский центр в селе Анастасьевка под Хабаровском был торжественно введен в эксплуатацию 15 мая.  В режиме видеоконференции медицинское учреждение открыл глава государства Владимир Путин. Он дал старт работе не только хабаровскому центру, но и еще 15 подобным объектам, расположенным по всей России, от Калининграда до Камчатки. Под Хабаровском введен самый крупный объект на 200 коек.

На прямой связи с Владимиром Путиным хабаровский губернатор от имени жителей края поблагодарил Президента за помощь в борьбе в пандемией. Сергей Фургал подчеркнул, что новый медцентр придаст дополнительную уверенность и спокойствие жителям, так как существенно расширит возможности по лечению инфекции.

Также Фургал попросил Президента рассмотреть возможность использовать военный госпиталь для лечения гражданских пациентов. По его словам, «новое учреждение построено по всем медицинским стандартам, оснащено самой современной аппаратурой. Оно находится рядом с городом, и могло бы быть задействовано как инфекционная больница».

Военный госпиталь укомплектован современным медицинским оборудованием, обеспечивающим оказание помощи при всех инфекционных заболеваниях на самом высоком технологическом уровне. В штат входят 44 врача, 87 человек среднего и 64 младшего медперсонала. Военные врачи прошли дополнительную подготовку по диагностике и лечение коронавирусной инфекции в Военно-медицинской академии  имении С.И Кирова.

В медцентре применена система мельцеровских боксов, предназначенная для полной изоляции пациентов.  Здесь будут лечить до 400 пациентов в месяц, а при  необходимости коечная мощность может быть увеличена на треть. Необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов для бесперебойной работы медцентра также заготовлен.

Согласно данным краевого минздрава на утро 18 мая, в Хабаровском крае зарегистрировано 1223 заболевших коронавирусом, это второй показатель в ДФО после Приморья, 9 пациентов умерли. На стационарном лечении находится 458 пациентов, из них 11 в тяжелом состоянии на ИВЛ; 206 получают лечение амбулаторно с соблюдением требований изоляции, 547 выздоровели.

Среди заболевших большинство в возрасте от 18 до 65 лет; 8 пациентов старше 65 лет; 5 детей в возрасте от 2 до 11 лет и 2 подростка.
Около 50 процентов вновь выявленных пациентов являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 36  процентов зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.⠀

Фото пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: госпиталь  Фургал  коронавирус 


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