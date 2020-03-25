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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 21 Апреля, 19:05 |
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Китайцы активно скупают природные кладовые в Хабаровском крае
Нешуточный скандал по поводу продажи китайскому бизнесу месторождений песка в природоохранной зоне на нижнем Амуре разгорается в Хабаровском крае. Появилась не подтвержденная пока информация о том, что силовики в рамках расследования этого дела произвели выемку документов в офисе главного управления регионального и государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края.
Речь идет о русловых залежах песка общей площадью 1450,4 гектара и объемом запасов более 100 млн. кубометров, расположенных возле Николаевска-на-Амуре. По мнению экологов, выработка песка там может привести к необратимым изменениям русла Амура и прилегающего ландшафта. Тем не менее, два месторождения, якобы, уже взяли в аренду несколько компаний с китайским участием.
Подтвердить информацию пока не удалось, потому что в любых органах правительства Хабаровского края, не говоря уже о лицензионном ведомстве, отсылают за информацией в комитет по печати, а это процесс долгий. Однако корреспондент «Дальневосточного капитала» выяснил, что китайский бизнес питает большой интерес к месторождениям полезных ископаемых в Хабаровском крае и активно работает на этом направлении.
В частности, фирма «Золото Сервис», которая фигурирует в качестве возможного арендатора одного из месторождений песка на нижнем Амуре, зарегистрирована на гражданина явно китайского происхождения по имени Ван СяоЦзюнь. Компания, в составе которой числится шесть человек, специализируется на добыче полезных ископаемых, владеет тремя лицензиями. По официальным данным, одна лицензия дана на разработку золотоносного месторождения, два других пока не раскрываются, но могут быть куплены как раз на добычу песку возле Николаевска-на-Амуре.
Как выяснилось, эта компания аффилирована еще с семью подобными фирмами, учрежденными гражданами Китая. Они занимаются скупкой недр в Хабаровском крае. Размах солидный, учредительный капитал только ООО «Золото Сервис» составляет 2 млн. рублей.
Второй компанией, название которой фигурирует во вспыхнувшем скандале, является ООО «Золото Керби». Здесь схема более сложная, но легко прослеживаемая. Три китайских учредителя (два юридических лица и одно физическое) учредили в Благовещенске ООО «ДГРК Битэ» с российским директором, а оно, свою очередь стало учредителем ООО «Золото Керби» такжес российским директором. Это, скорее всего, сделано для того, чтобы не бросался в глаза китайский след. Скрывать, наверно, есть что. У «Золота Керби», по данным официальных источников, целых семь лицензий на разработку российских недр на территории Хабаровского края.
Подобных компаний, по данным источников «Дальневосточного капитала», на территории Хабаровского края и Дальнего Востока в целом – не один десяток. Идет планомерная и долгоиграющая скупка природных богатств региона бизнесом Поднебесной. Китайские предприниматели себя не афишируют, но дело знают хорошо. В их активе появляется все больше лицензий на право добычи полезных ископаемых в Приамурье.
По данным пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, в настоящее время на территории края общераспространенные полезные ископаемые сосредоточены в 313 месторождениях. По итогам первых шести месяцев прошлого года на территории края действовало 159 лицензий на право пользования участками недр местного значения. Из них 44 лицензии – на проведение геологического изучения местности, 115 – на проведение геологоразведочных работ и добычи ископаемых. По ним работают 90 недропользователей, 75 имеют разрешительные документы с правом добычи общераспространенных полезных ископаемых.
Система лицензирования и контроля за недропользованием была серьезно реформирована в Хабаровском крае в 2019 году. Функцию, которую ранее осуществляло региональное министерство природных ресурсов передали во вновь созданное главное управлении регионального и государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края.
Главное управление госконтроля и лицензирования правительства Хабаровского края, в частности, формирует региональный перечень полезных ископаемых, относящихся к общераспространенным видам. Среди них – строительный камень, глина, песок, песчано-гравийный материал, известь и другие. Эти материалы используются при строительстве промышленных, социально-культурных и жилищных объектов, развитии инфраструктуры.
«Ранее в рамках осуществления регионального государственного экологического надзора главное управление выявляло нарушения в области природоохранного законодательства, в частности в области охраны недр. При этом самыми распространенными из них выступали пользование недрами в отсутствие лицензии и нарушение лицензионных требований. Сейчас надзор и лицензирование сосредоточены в одном ведомстве», - объяснил необходимость создания новой структуры Андрей Коротков.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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