Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 21 Июля, 10:48 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 71.96 р.
1 EUR 82.39 р.
100 JPY 67.16 р.
10 CNY 10.3 р.
Тема номера
Севморпуть растопит льды
свежий номер
Дальневосточный капитал № 04, 2020

Регион сегодня
21.07 |
"Гонцы Госдепа слетелись в Хабаровск"
20.07 |
WWF России взял под опеку двух птенцов дальневосточного аиста в Приморье
20.07 |
В Приморье возобновляется вертолетный рейс в села Тернейского района
20.07 |
113 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Хабаровском крае за сутки
20.07 |
В Южно-Сахалинске открылась третья электрозаправка
статьи раздела
Персона
07 Июля 2020, 16:39
Михаил Робканов, почетный президент ВМТП: Во всем мире запах порта одинаковый 70 лет исполнилось одному из самых известных бизнесменов Приморья, почетному президенту Владивостокского морского торгового порта Михаилу Робканову. Михаил Федорович является председателем Совета директоров Примсоцбанка.
статьи раздела
Персона
04 Июля 2020, 18:40
Корпоративная война конституций Виталий Береговский: Кризис провоцирует борьбу за выживание
статьи раздела
Вкус жизни
04 Июля 2020, 16:44
Лучше гор могут быть только пещеры Подземные красоты манят в Приморье туристов со всей России
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:45
Порты: экологическая повестка дня Стивидорные компании региона должны поэтапно перейти на технологии закрытой перевалки угля
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:45
Рынок труда: преодолевая кризис Приморский край впервые за многие годы столкнулся с ростом количества безработных
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
21 Июля 2020, 09:40 | Регион сегодня

"Гонцы Госдепа слетелись в Хабаровск"

Известный приморский общественник Сергей Мильвит прокомментировал события в столице соседнего региона

Член Общественной палаты при губернаторе Приморского края Сергей Мильвит в своих постах в социальных сетях отметил одну тенденцию в развитии ситуации в Хабаровске, где прошло уже несколько митингов в поддержку теперь уже официально отставленного президентом страны по причине утраты доверия губернатора Сергея Фургала:

- Хабаровский протест активно пытаются переформатировать в антигосударственный, предав ему сепаратистскую окраску. Трудятся на этом не слишком почетном поприще либеральные партии, штабы Навального, структуры Ходроковского и прочие связанные с Госдепом США оппозиционеры, которых правильнее было бы назвать наймитами. Некоторые факты уже осветил телеканал «Россия-1», другие пока ждут своего часа.

Журналисты федерального телеканала обратили внимание на московского блогера Алексея Романова, отправленного в командировку руководителем фонда «Свободная Россия» Натальей Арно Будаевой. Между тем, названный фонд включен в список нежелательных организаций.

Последнее означает, что вести деятельность на территории России организация не имеет права, однако ведет, тем самым нарушая российские законы. По данному факту отправил запрос генеральному прокурору России с требованием проверить изложенную в сюжете телеканала «Россия-1» информацию и привлечь руководителя фонда к установленной законом ответственности.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: протест  мильвит  Президент  губернатор  Фургал  Хабаровск  Путин  общественная палата 


Loading...



Новости раздела




Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
26 Июня 2020, 11:15
Владивосток. Муниципальное плечо края 2 июля Владивосток отмечает свой 160-летний юбилей. Даже по дальневосточным меркам - вполне солидный возраст. При этом в последние десять лет город у моря, который принято называть воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион, переживает особый период.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
26 Июня 2020, 10:30
Нефтехимия: в расчете на АТР В Приморье реализуются проекты переработки
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:00
Полезная связь Переход на удаленную работу поможет предприятиям Приморья сберечь весомую долю бюджета без потери эффективности
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:30
Предпринимателям помогут перейти границу Шестьсот шесть компаний в настоящее время входят в каталог экспортеров Приморского края. Наряду с крупными предприятиями, исторически присутствующими на зарубежных рынках, в него постоянно добавляются новички, представляющие, главным образом, малый и средний бизнес.
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 08:40
Летний отдых в режиме брони Как выживает туристический бизнес – журналу "Дальневосточный капитал" рассказали эксперты
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика