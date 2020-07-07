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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Эмиссар Жириновского направлен спасать Хабаровский край
Как писал журнал "Дальневосточный капитал", 20 июля Президент подписал указ об увольнении губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия и назначении депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
Родился Михаил Дегтярев 10 июля 1981 года в городе Куйбышев (теперь Самара). Родителя - врачи, однако сын сначала с отличием закончил Самарский международный аэрокосмический лицей, а затем факультет двигателей летательных аппаратов Самарского государ-ственного аэрокосмического университета. Параллельно в этом вузе полу-чил специальность менеджера. Следом окончил РАНХиГС.
Повышением уровня образования Михаил Дегтярев занимается до настоящего времени, совсем недавно получил степень доктора юридических наук. В 2021 году, как сообщают СМИ, он планирует полететь в космос в рамках российской программы осуществления частных полетов, осуществляемой компанией «КосмоКурс». Дегтярев записался в нее в каче-стве первого летчика – космонавта.
Политическая карьера нового главы региона началась в 2001 году, когда он вступил в популярное молодежное движение «Идущие вместе», затем преобразованное в «Наши». Михаил Дегтярев стал членом «Единой России» и в 2004 году избрался депутатом Самарской городской думы. Спустя год он вышел из рядом «ЕР» и вступил в ЛДПР. Он сразу стал личным помощник Владимира Жириновского.
С легкой руки нового шефа Дегтярев в 2007 году избрался в Самарскую областную думу, а в 2011 году, в 30-летнем возрасте, стал депутатом Госдумы шестого созыва. В ней он занимал должность зампредседателя комитета по науке и наукоемким технологиям. В думе седьмого созыва, куда он также прошел по спискам ЛДПР молодой политик возглавил комитет по спорту и делам молодежи. Дегтярев дважды баллотировался на пост мэра Москвы.
Михаил Дегтярев свободно владеет английским, женат, четверо детей.
Напомним, бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован по обвинению в организации ряд убийств и покушений на дальневосточных предпринимателей. В настоящее время находится под следствием в СИЗО «Лефортово». СК заявил, что у него есть неопровержимые доказательства причастности Фургала к убийствам. Сам Фургал все обвинения отрицает.
В Хабаровске восемь дней продолжаются несанкционированные акции протеста против ареста Фургала. Помощник губернатора Захар Синягов-ский, которому приписывают организацию протестов, в спешном порядке уехал в Москву. Жириновский накануне заявил, что Синяговский станет депутатом Госдумы вместо Дегтярева. Напутствуя нового врио, глава ЛДПР попросил его не тасовать доставшуюся по наследству команду краевых управленцев и выходить к людям.
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