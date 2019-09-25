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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 03 Октября, 00:47 |
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Якутию посетит бизнес-миссия индийских горнорудных компаний
В состав индийской бизнес-делегации вошли представители крупнейшего государственного сталелитейного концерна Индии Steel Authority of India Limited (SAIL), ассоциации индийских производителей стали (Indian Steel Association), Национальной индийской корпорации по разработке полезных ископаемых (National Mineral Development Corporation), компаний JSW Group, Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), Tata Steel, сообщает пресс-служба АНО АПИ.
В Москве в здании Посольства Республики Индия в РФ прошли В2В-встречи индийской бизнес-делегации с представителями российских компаний УК «Мечел-Майнинг», Группы «Сибантрацит», УК «Колмар», «Долгучан», ЕВРАЗ. «Индийские партнеры выражают интерес к реализации проектов на российском Дальнем Востоке. Особый интерес вызывают – Якутия и Чукотка», - пояснил управляющий директор АНО АПИ Александр Волков. По его словам, после проведенных переговоров индийская бизнес-миссия вылетит в Якутию, где посетит производства УК «Колмар» (Денисовский и Инаглинский ГОКи), встретится с руководством компании «Якутуголь» и ознакомится с освоением месторождения Долгучан, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Индийское направление является одним из главных для работы АНО АПИ. С начала года была проведена серия роуд-шоу и презентаций, раскрывающих возможности инвестирования в проекты на Дальнем Востоке. В июне в Мумбаи состоялись мероприятия в рамках выездной сессии Восточного экономического форума, на которых обсуждались вопросы развития партнерских связей по ряду отраслей. В августе во Владивостоке прошел масштабный визит индийских бизнес-делегаций. На отраслевой сессии «Уголь и цветные металлы на Дальнем Востоке России: возможности для роста» индийским компаниям была представлена информация о действующих и перспективных проектах. По ее итогам были организованы встречи индийской компании «Коал Индия Лимитед» с руководством компаний «Долгучан», «Колмар», «Мечел». В рамках ВЭФ-2019 в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди было подписано соглашение о сотрудничестве в области добычи коксующегося угля в ДФО между «Коал Индия Лимитед» и АНО АПИ.
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