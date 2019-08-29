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Вторник| 03 Сентября, 23:00 |
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В рамках Восточного экономического форума состоится фестиваль "Дни якутского кино"
Ежедневно в кинотеатре «Уссури» (г. Владивосток, ул. Светланская, д. 31) будут проходить показы художественных фильмов единственного крупного кинопроизводителя Дальнего Востока – кинокомпании «САХАФИЛЬМ». Сегодня Республика Саха (Якутия) является одним из лидеров в России по производству отечественного кино. Ежегодно в республике снимается порядка 10 кинокартин всех жанров. Успех якутского кинематографа в стране и за ее пределами по праву называют «феноменом якутского кино» и «якутским кинобумом».
ГРАФИК ПОКАЗОВ:
4 сентября – Церемония открытия фестиваля «Дни якутского кино», показ фильма «Надо мною солнце не садится»/«Мин урдубэр кун хаhан да киирбэт» (6+). Режиссер Любовь Борисова. Начало в 19.00.
5 сентября - «Детство, которое мы не знали…»/«Сааскы кэм» (6+). Режиссер Алексей Романов. Начало в 19.00.
6 сентября – фильм-победитель 40-го Московского международного кинофестиваля «Царь - птица»/«Тойон кыыл» (12+). Режиссер Эдуард Новиков. Начало в 18.00. 6 сентября – «Проклятый Хомус»/«Кулук хомус» (16+). Режиссер Петр Хики. Начало в 20.00.
В программу фестиваля «Дни якутского кино» отобраны лучшие ленты, завоевавшие российские и международные награды. Среди них один из самых титулованных фильмов Якутии «Царь - птица»/«Тойон кыыл». Фильм является победителем 40-го Московского международного кинофестиваля, обладателем приза Международной федерации кинокритиков FIPRESCI, приза «За Высокую художественность» XXXXII Монреальского международного кинофестиваля, Главного приза Международного кинофестиваля азиатских фильмов Asian World Film Festival (AWFF) в Лос-Анджелесе, приза «Лучшая драма» на XIX фестивале ImagineNATIVE в Торонто, номинации APSA/UNESCO на премию «За культурное разнообразие» в Брисбене (Австралия) и др.
Также состоится показ фильма «Надо мною солнце не садится»/ «Мин урдубэр кун хаhан да киирбэт», получившего приз зрительских симпатий 41-го Московского международного кинофестиваля, приз XXII Шанхайского международного кинофестиваля и др; фильма «Детство, которое мы не знали…»/«Сааскы кэм», обладателя гран-при XV юбилейного фестиваля кино и театра «Амурская осень»; фильма «Проклятый Хомус»/«Кулук хомус», обладателя главного приза «Цветы таежной надежды» VII Международного фестиваля «Дух огня».
Фильмы будут идти на якутском языке с субтитрами на русском языке. После показов состоятся творческие встречи с создателями фильмов, в том числе с продюсером кинокомпании «САХАФИЛЬМ» Сарданой Саввиной, председателем Союза кинематографистов Якутии, художественным руководителем Алексеем Романовым, режиссером Любовью Борисовой.
Также в рамках выставки «Улица Дальнего Востока» 5 сентября в 21.30 состоится показ фильма «Надо мною солнце не садится»/«Мин урдубэр кун хаhан да киирбэт» на площадке кинопавильона «Кино под открытым небом» Министерства культуры РФ.
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