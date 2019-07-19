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В Якутии на обогатительной фабрике "Денисовская" увеличат мощности по переработке углей
сообщает ЯСИА.
Проектом предусмотрены работы по реконструкции и перепланировке объектов в составе обогатительной фабрики «Денисовская». Цель проекта — увеличение производительности фабрики с 5 до 6 млн тонн рядовых углей в год, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Технологический комплекс обогатительной фабрики расположен в центре ее промышленной площадки, непосредственно примыкая к железнодорожной инфраструктуре ГОК «Денисовский». В числе запланированных работ — реконструкция главного корпуса фабрики с бункером породы, ямы привозных углей, здания углеподготовки, погрузочного пункта с железнодорожными весами, пункта укатки угля в вагонах и склада магнетита. Все здания и сооружения фабрики будут реконструированы с учетом климатических и геологических особенностей.
Также планируется переустановка энергоснабжающего оборудования, устройство внутриплощадочных проездов, связывающих объекты комплекса с подъездной автодорогой и Амуро-Якутской автомагистралью, и работы по благоустройству территории.
Строительство горно-обогатительного комплекса на Денисовском месторождении, разрабатываемом в Нерюнгринском районе, началось в 2004 году. Сегодня это угледобывающее предприятие, входящее в группу компаний «Колмар» (резидент ТОР «Южная Якутия») – одно из самых современных и высокотехнологичных в своем сегменте в России. Компания обладает лицензиями на добычу угля в пределах Алдано-Чульманского плато, в рамках которого выделен Южно-Якутский бассейн с общими геологическими запасами высококачественных углей свыше 57 млрд тонн.
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