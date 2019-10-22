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Четверг| 07 Ноября, 00:44 |
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В Якутии строят канатную дорогу для горнолыжников
Подъемное устройство возводится по австрийской технологии, работы ведут специалисты из Самары. Планируется, что первых горнолыжников канатная дорога примет в конце этого года.
На Радиогоре, между лыжными трассами и площадкой Сэвэки, кипит работа — производится бурение скважин и установка закладных элементов опор. Материалы доставлены на площадку почти в полном объеме, по завершении строительных работ начнется монтаж оборудования. Ожидается, что через пару месяцев буксировочную канатную дорогу смогут обкатать первые сноубордисты и горнолыжники, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
«Строительство подъемного механизма идет интенсивными темпами, – отметил и.о. директора Алданского Центра спортивной подготовки лыжников Дмитрий Медведев. – Если погода позволит не выбиться из графика, к концу года буксировочная дорога примет первых горнолыжников».
По графику строительство буксировочной канатной дороги должно быть завершено к концу декабря, однако сроки во многом будут зависеть от погодных условий и от того, как будет выпадать снег.
«Это будет буксировочное устройство, с помощью которого подъем на склон будут преодолевать очень легко и начинающие лыжники, и юные спортсмены, – рассказал начальник строительно-монтажного участка фирмы «Скадо-Строймонтаж» г. Самары Дмитрий Василенко. – Строительные работы находятся в завершающей стадии; на трассе будет семь опор, а также две станции – верхняя приводная натяжная и нижняя обводная».
«Длина дороги составит 556 метров, перепад высот будет равен 79-ти метрам, – приводит основные технические характеристики начальник строительно-монтажного участка Дмитрий Василенко. – Пропускная способность – 520 человек в час, а скорость – порядка 2,7 метров в секунду».
Как отметил министр по физической культуре и спорту Иннокентий Григорьев на прошедшем в августе совещании, в будущем Алдан станет кластером по зимним видам спорта, с запуском буксировочной канатной дороги в Южной Якутии появится настоящий горнолыжный курорт.
Строго говоря, по завершении строительных работ обкатка склона будет не первой: на этом спуске уже пробовали силы алданские сноубордисты и горнолыжники-любители. На наступающий сезон здесь также запланированы старты, сообщает ulus.media.
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