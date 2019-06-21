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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 10 Июля, 08:39 |
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В Якутии собирать плоды и ягоды будут по установленному графику
Многие начинают сбор растений, не дожидаясь их полного созревания. Это неминуемо ведет к повреждению растения.
В соответствии со ст. 15 закона Республики Саха (Якутия) от 31 января 2008 г. 550-З № 1115-III «О реализации отдельных полномочий в сфере лесных отношений в Республике Саха (Якутия)» распоряжением Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) установлены следующие сроки начала сбора дикорастущих ягод и плодов гражданам для собственных нужд, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Нынче лето раннее и жаркое, поэтому в 10 числах июля уже можно начинать собирать всеми любимую землянику в Амгинском, Усть-Алданском и Намском районах. С 15 июля в Мегино-Кангаласском, Таттинском, Хангаласском, Чурапчинском районах можно начинать собирать землянику и красную смородину. Голубику можно собрать, начиная с 20 июля.
Черная смородина и брусника поспеют к середине августа. Так, в центральных районах и в вилюйской группе улусов бруснику можно собрать с 25 августа, в северных районах брусника поспеет к концу августа.
Охту можно будет собрать в северных районах с первой декады августа.
Малина распространена в Вилюйской группе районов, сбор с 20-25 июля.
Чернику в нынешнем сезоне разрешено собирать с начала августа в Мирнинском районе, а в Ленском, Нерюнгринском районе можно собирать к середине августа.
Кедровый орех без ущерба можно будет заготавливать не раньше, чем с 25 августа, а в некоторых районах – лишь с 2 сентября. Напоминаем, что нельзя добывать незрелые кедровые шишки ударами колота или срыванием веток, что портит крону и ствол дерева. Собирать можно только упавшие шишки.
По сбору грибов ограничений нет. Однако, следует помнить, что при сборе грибов их необходимо срезать ножом на почве у основания гриба или осторожно выкручивать без нарушения лесной подстилки.
Уважаемые жители и гости республики!
Отмечаем, что в установленные сроки гражданам разрешена заготовка только для собственных нужд. Чтобы добывать дары леса в коммерческих целях, по лесному законодательству необходимо заключить договор аренды лесного участка.
Граждане могут посещать леса и собирать дикоросы беспрепятственно, в том числе и на арендованных кем-то участках лесного фонда.
В связи со становлением устойчивой жаркой, сухой погоды и с наступлением поры сбора ягод и плодов, разжигание костров и использование любых источников огня в лесу запрещается! Используйте сухой паек и горячее питание в термосах! Не оставляйте мусор в лесу! Помните дисциплинированность в лесу, сознательное поведение и строгое соблюдение несложных правил пожарной безопасности будет гарантией сбережения лесов от пожаров.
С подробными сроками сбора ягод и плодов вы можете ознакомиться на сайте Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я).
Пресс-служба Минэкологии
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