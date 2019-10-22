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Строительство автодорог на вечной мерзлоте требует особого подхода
Директор Института мерзлотоведения СО РАН Михаил Железняк представил комплексное научное видение на актуальную для Якутии проблему деформации и разрушения автодорог. По мнению учёного-мерзлотоведа, на основании автодорог Якутии лежит ледовая толща, которая под воздействием температур меняет свои свойства, происходит оттаивание грунтов, как следствие – деформируются автодороги.
«Строительные материалы не выдерживают наличия вечной мерзлоты и резких перепадов температур», - отметил Михаил Железняк. Сегодня по нормативам ремонтный срок автодорог составляет 12 лет. На деле из-за климатических условий в регионе автодороги разрушаются гораздо раньше, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
«Технологии строительства автодорог не адаптированы к нашим условиям. Проекты создаются без учёта реальных условий», - заключил учёный-мерзлотовед. Он поставил перед научным советом вопрос о возможности создания научно-испытательного полигона по изучению устойчивости автодорог в криолитозоне.
Разнообразие климатических зон делает Якутию привлекательной территорией для проведения комплексных научно-изыскательных работ и выработки единых норм строительства автодорог для использования не только внутри республики, но и в других регионах России.
«Проблема нам абсолютно понятна. Развитие и сохранение транспортный инфраструктуры – вопрос важнейший для республики. Я соглашусь, что разрушение автодорог зачастую происходит именно из-за влияния климата. Особенно это наблюдается в городе Якутске. Деградация вечной мерзлоты под столицей – это отдельный вопрос для рассмотрения», - сказал Глава Якутии Айсен Николаев.
Ил Дархан отметил, что сегодня идёт серьёзная работа по совершенствованию федеральных нормативов, например, в строительстве жилых домов. По мнению Айсена Николаева, строить дороги на севере и юге страны по единым нормативам сложно.
«Мы ставили этот вопрос на уровне Президента России Владимира Путина», - сказал Глава Якутии. «Сегодня наша республика получает колоссальные средства на строительство автодорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для нас очень важно обеспечить научное сопровождение и контроль за состоянием проектируемых, строящихся и эксплуатируемых автомобильных дорог на территории региона», - подчеркнул Ил Дархан.
По итогам рассмотрения вопроса строительства автодорог на вечной мерзлоте Айсен Николаев дал ряд поручений Правительству РС(Я).
Глава Якутии отметил, что необходимо грамотно ставить вопрос перед федеральным министерством, Росавтодором, привлечь к данной работе республиканские учреждения по строительству автодорог.
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