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В Якутии природный парк "Ленские столбы" отмечает юбилей
Сообщает ЯСИА.
25 лет назад — 10 февраля 1995 года — правительство республики постановило организовать национальный природный парк «Ленские столбы».
Первое, с чего начали деятельность работники природного парка, — это уборка территории от накопившегося за долгие годы мусора и разработки туристических маршрутов, программ и концепций развития учреждения. Реализация значимого для развития парка проекта «Канадский лесной бизон» началась в 2005 году. Строительство первого в республике бизонария завершилось в апреле 2006 года. Тогда же завезли первую партию бизонов из Канады, которые уже к настоящему моменту стали неотъемлемой частью туристического маршрута на Ленские столбы и всегда приковывают внимание не только туристов, но и самих жителей республики, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Парк является местом проведения различных акций, фестивалей и, конечно же, научных конференций. И это неспроста, так как территория природного парка довольно уникальна. Так, располагаясь на площади 1 217 941 га, здесь произрастают 464 вида сосудистых растений, обитают 38 видов млекопитающих, 105 видов птиц, 2 вида земноводных, 2 вида рептилий, около 750 видов насекомых, 21 вид рыб. Многие растения и животные находятся под особой охраной и занесены в Красную книгу России и Красную книгу Якутии. Помимо этого, парк несет и археологическую, палеонтологическую, геологическую ценность, приоткрывая завесу тайны над историей развития жизни на Земле.
Все это позволило парку в 2012 году войти в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО по VIII критерию. Объект включает в себя ценные геологические памятники (пласты нижнего и среднего Кембрия), палеонтологические памятники (исключительные, богатые окаменелостями и биоценозами, включая самый ранний многоклеточный риф) и уникальные геоморфологические памятники (мерзлотный карст, термокарст и песчаные дюны – тукуланы).
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