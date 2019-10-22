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11 Декабря 2019, 10:15 | Регион сегодня |
В Якутии создадут ассоциацию интеллектуальных видов спорта
В Якутии будет создана ассоциация интеллектуальных видов спорта, куда войдут игроки не только в шашки и шахматы, но и в го
Сообщает ЯСИА. Об этом поделился глава республики Айсен Николаев во время пресс-конференции в Москве.
Впервые чемпионат мира по игре в го проведут в России. Принимающим городом станет Владивосток в 2020 году, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия). О том, как будут продвигать "умный" спорт в Якутии, рассказал Айсен Николаев.
"Го — замечательная игра, в республике мы поддерживаем интеллектуальные виды спорта. Недаром в прошлом году у нас прошли Международные интеллектуальные игры, но они были не спортивные — по математике, информатике и так далее. Эту олимпиаду будем продолжать на постоянной основе", — сказал он.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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