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11 Декабря 2019, 14:08 | Регион сегодня |

Историческая серия "Пути великих свершений" Якутии признана уникальным межрегиональным проектом

В планах авторов - создание отдельных томов о Северном морском пути, открытии и освоении алмазных, золотоносных, угольных месторождений и других судьбоносных событиях Дальнего Востока

10 декабря в рамках Дней Дальнего Востока в Москве, в штаб-квартире Русского географического общества проведен Круглый стол «Пути великих свершений: От Московского царства до Великой Российской державы», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

В работе круглого стола приняли участие представители Русского географического общества, Центрального совета Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», органов власти Амурской, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Магаданской и Свердловской областей, Республики Коми, Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Пермского, Приморского, Камчатского и Красноярского краев, Ямало-Ненецкого автономного округа, научной общественности.

На мероприятии выступили Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации – Первый заместитель Председателя Правительства РС(Я) Андрей Федотов, Почетный президент Русского географического общества, научный руководитель Института географии Российской Академии наук, доктор географических наук, академик РАН Владимир Котляков, заместитель исполнительного директора РГО Алексей Тихомиров, научный сотрудник Арктического научно-исследовательского центра Академии наук РС(Я) Анна Шишигина и многие другие.

На круглом столе заслушаны выступления по следующим основным направлениям – роль открытия и освоения территорий Сибири, Дальнего Востока и Русской Америки в становлении российской государственности, влияние научных исследований на развитие северных и арктических территорий России, итоги работы над исторической серией «Пути великих свершений», роль народов России в освоении российских территорий,  а также обсужден историко-географический проект «Навстречу 400-летию вхождения Якутии в состав России. Как Россия «приросла» Сибирью и Дальним Востоком».

На мероприятии с докладом выступил заместитель Председателя Правительства Якутии - Постоянный представитель РС(Я) в Дальневосточном Федеральном округе, автор и руководитель проекта «Пути Великих свершений» Георгий Никонов.

«В 2032 году будет 400 лет, как якутский народ бок о бок живет с русским народом. За эти долгие годы Якутия вместе с Россией пережила все тягости, испытания, поражения и победы, выпавшие на долю нашей страны, вносила свой вклад в ее успехи и достижения», - сказал Георгий Дмитриевич.

Он отметил, что за эти долгие годы якутский народ не исчез с национальной карты мира, не потерял свой язык, свои традиции и культуру, хотя в истории множество примеров обратного. Более того, происходил удивительный процесс взаимного культурного обогащения. И примеров тому масса. Чего стоит, скажем, обретение народом саха своей письменности, по сути, подаренной ей российскими исследователями. В составе России республика обрела свою государственность – 100-летие Якутской АССР будем отмечать 2022 году.

Сегодня Якутия – самый крупный регион страны и крупнейшая административно-территориальная единица в мире, которая, благодаря своему уникальному потенциалу, способна существенно усилить позиции Российского государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Трудно переоценить роль великого русского народа, продуманной национальной политики российского государства, давшие народам Якутии возможность развиваться, приобщаться к достижениям российской и мировой культуры, цивилизации», - подчеркнул Никонов.

Участники круглого стола отметили, что историческая серия «Пути великих свершений» – уникальный межрегиональный проект, направленный на популяризацию накопленных знаний об истории освоения Северо-Востока Азии, Дальнего Востока, Тихоокеанского побережья и Арктики, и привлекший внимание широкого круга общественности.

Георгий Никонов, говоря о дальнейших планах, сообщил, что творческий коллектив планирует выпустить дополнительные тома, посвященные путям великих свершений предков. Это, прежде всего, тома о роли казачества, духовенства, ямщиков, и других подвижников, благодаря которым осваивались Дальний Восток и Арктика. Также в их планах имеется создание отдельных томов о Северном морском пути, открытии и освоении алмазных, золотоносных, угольных месторождений и других судьбоносных событиях Дальнего Востока. Георгий Никонов предложил на основе альбома "Пути великих свершений" снять историко-документальный фильм для популяризации и распространения знаний  среди россиян об истории освоения Дальнего Востока и Арктики.

Напомним, что в Республике Саха (Якутия) реализован проект – научно-популярное издание из шести томов «Пути великих свершений», в работе над которым приняли участие представители Якутии, Приморья, Камчатки, Приамурья, Сахалина, Магадана и Хабаровска (в т.ч. члены региональных отделений Русского географического общества Якутии и Приморья).

Историческая серия «Пути великих свершений» –  уникальный проект по систематизации исторических и этнографических данных в контексте глобального расширения России и освоения огромных пространств Северо-Востока, Дальнего Востока, Тихоокеанского побережья и Арктики.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Якутия  книги  Пути великих свершений 


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