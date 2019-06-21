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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 12 Июля, 18:12 |
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В Якутии обсудили развитие акционерного общества "Комдрагметалл"
Об этом заявил руководитель республики Айсен Николаев в ходе совещания по рассмотрению плана развития акционерного общества, сообщили журналу "Дальневосточный Капитал" в правительстве Республики Саха (Якутия).
По словам Главы Якутии, акционерное общество начнет реализацию комплекса мероприятий по стимулированию добычи и производства драгоценных камней и металлов, а также увеличению среднегодовых объемов добычи золота.
"Рынок драгоценных металлов стабильно развивается, улучшаются условия для работы инвесторов. И сегодня республика действительно нуждается в предприятии, которое будет проводить серьезную работу по развитию добычи золота", – сказал Айсен Николаев.
Отметим, что Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням республики был создан в 1992 году. Основными видами деятельности предприятия являются оптовая торговля драгоценными и полудрагоценными камнями и драгоценными металлами. Кроме того, предприятие производит бриллианты, ювелирные изделия, занимается оптовой и розничной торговлей бриллиантами, ювелирными и сувенирными изделиями. В 2019 году в целях повышения эффективности и прозрачности управления государственного сектора экономики предприятие было акционировано.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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