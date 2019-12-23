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Понедельник| 13 Января, 11:45 |
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Якутский мас-рестлинг возглавил топ самых популярных национальных видов спорта в России
Такую статистику опубликовало министерство спорта страны на своем официальном аккаунте в инстаграм, сообщает ЯСИА.
Согласно данным Минспорта РФ, в общем по стране национальными видами спорта занимаются более тридцати тысяч человек. Список самых популярных из них возглавил якутский вид единоборств – мас-рестлинг. Согласно опубликованной российским ведомством статистики, им увлечены почти тринадцать тысяч человек, но по данным Всероссийской Федерации мас-рестлинга, эта цифра доходит до шестнадцати тысяч, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
«Мас-рестлинг является не только национальным видом спорта нашей республики, а общепризнанным Россией, и даже на международном уровне. Он обрел популярность своими отличительными чертами – не похож на все остальные виды единоборств. Сейчас мас-рестлинг культивируется примерно в 60 странах мира, 50 из них проводят официальные чемпионаты страны и имеют федерации. Внутри России наш национальный вид спорта имеет 38 официально зарегистрированных региональных федераций. Кроме нашей республики мас-рестлинг имеет высокую популярность в Свердловской, Владимирской областях, Чувашской, Кабардино-Балкарской Республиках и других субъектах страны», — сообщил ЯСИА президент Всероссийской Федерации мас-рестлинга Михаил Гуляев.
На втором месте среди самых популярных национальных видов спорта оказался якутский хапсагай. Как мы ранее сообщали, в этом году планируется создание Всероссийской Федерации хапсагая. Это даст возможность проводить официальные чемпионаты и первенства страны, а также присваивать борцам спортивные звания.
Третье место в топе заняла тувинская борьба хуреш, которой предпочитают заниматься около шести тысяч человек. А якутские национальные прыжки являются четвертыми по популярности в стране (3,5 тысячи спортсменов).
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