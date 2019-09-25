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15 Октября 2019, 09:45 | Регион сегодня |

Объекты теплоснабжения Якутии переводятся на природный газ

27 миллионов рублей в год. Таков экономический эффект от технического перевооружения котельной "Больничный комплекс" с переводом на газ вместо жидкого топлива и строительство новой котельной "МПМК" в селе Бердигестях Горного улуса

На днях будет завершен монтаж здания.

Перевод котельных с дорогостоящих видов топлива - газоконденсатного и сырой нефти - на  природный газ и местный уголь - одно из эффективных направлений инвестиционной программы ГУП «ЖКХ РС (Я)» в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы.

В рамках инвестиционной программы на 2019 год в Горном улусе началось строительство двух теплоисточников с переводом на газ – «Центральная» в с. Асыма и «МПМК» в с. Бердигестях, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).

По поручению Правительства Республики Саха (Якутия) начата полная модернизация котельной больничного комплекса в с. Бердигестях. По данным отдела инвестиций ГУП «ЖКХ РС(Я)», срок окупаемости  технического перевооружения котельной больничного комплекса и строительство новой котельной «МПМК» составит около двух лет.

Отметим, что в республике ведется системная работа по газификации населенных пунктов. В декабре текущего года планируется сдать в эксплуатацию первый этап магистрального газопровода «Сила Сибири». В планах строительство более 2,7 тыс. км магистральных газопроводов, 1,7 тыс. км газопроводов-отводов, межпоселковых газопроводов протяженностью 1,5 тыс. км, что позволит газифицировать Ленский, Олекминский, Алданский и Нерюнгинский районы Республики Саха (Якутия).

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Саха  природный газ  Якутия  теплоснабжение 


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