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Объекты теплоснабжения Якутии переводятся на природный газ
На днях будет завершен монтаж здания.
Перевод котельных с дорогостоящих видов топлива - газоконденсатного и сырой нефти - на природный газ и местный уголь - одно из эффективных направлений инвестиционной программы ГУП «ЖКХ РС (Я)» в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы.
В рамках инвестиционной программы на 2019 год в Горном улусе началось строительство двух теплоисточников с переводом на газ – «Центральная» в с. Асыма и «МПМК» в с. Бердигестях, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
По поручению Правительства Республики Саха (Якутия) начата полная модернизация котельной больничного комплекса в с. Бердигестях. По данным отдела инвестиций ГУП «ЖКХ РС(Я)», срок окупаемости технического перевооружения котельной больничного комплекса и строительство новой котельной «МПМК» составит около двух лет.
Отметим, что в республике ведется системная работа по газификации населенных пунктов. В декабре текущего года планируется сдать в эксплуатацию первый этап магистрального газопровода «Сила Сибири». В планах строительство более 2,7 тыс. км магистральных газопроводов, 1,7 тыс. км газопроводов-отводов, межпоселковых газопроводов протяженностью 1,5 тыс. км, что позволит газифицировать Ленский, Олекминский, Алданский и Нерюнгинский районы Республики Саха (Якутия).
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