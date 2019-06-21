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Среда| 17 Июля, 17:24 |
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Инвестиции резидентов ТОР в Якутии достигли 25,8 млрд рублей
"Всего на сегодня в Республике Саха (Якутия) на двух территориях опережающего развития - "Кангалассы" и "Южная Якутия" - действуют 29 резидентов с проектами на сумму более 112 млрд рублей и планами создать 7843 рабочих мест. Из них 15 резидентов уже успешно реализовали свои проекты и запустили предприятия, создав более 5,5 тыс. рабочих мест и вложив на сегодняшний день 25,8 млрд рублей", - рассказали в корпорации.
ТОР "Южная Якутия" в Нерюнгринском районе Якутии образована в декабре 2016 года на инвестиционных площадках угледобывающих горно-обогатительных комплексов "Инаглинский" и "Денисовский" общей площадью 23,2 тыс. га. Основной специализацией ТОР является добыча и переработка коксующихся углей для поставки на российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Проект создания ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы" начали реализовывать в 2015 году, администрация Якутска выделила на эти цели 138 га земли. В индустриальном парке на территории монопрофильного поселка Кангалассы создают промышленный комплекс по производству продукции для строительного и жилищно-коммунального хозяйства, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
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